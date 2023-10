Bei Fußball-Zweitligist Hannover 96 richtet sich der Blick nach der Niederlage gegen den FC Schalke 04 bereits auf das Niedersachsen-Derby. «Jetzt müssen wir weiterarbeiten, hart arbeiten», sagte 96-Torjäger Cedrik Teuchert nach dem 2:3 am Samstag. «Jeder Einzelne muss sich in die beste Verfassung bringen, um das Derby auf unsere Seite zu ziehen.» Hannover trifft am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) vor heimischer Kulisse auf Eintracht Braunschweig.

Während 96 am Samstag einen Rückschlag im Kampf um die Aufstiegsplätze hinnehmen musste, steckt Lokalrivale Braunschweig als Tabellen-18. maximal tief im Abstiegskampf. Auch Interimscoach Marc Pfitzner konnte den Negativlauf nicht stoppen, musste am Freitag ein 1:4 gegen Fortuna Düsseldorf hinnehmen. Das Duell mit den angeschlagenen Braunschweigern könnte die Chance für eine schnelle Kurskorrektur bei Hannover sein.

«Wir haben nächste Woche das Derby vor der Brust und wollen die drei Punkte holen», sagte Hannovers Torhüter Ron-Robert Zieler. Da beide Clubs in der ersten Runde des DFB-Pokals gescheitert waren, habe beide Teams die Woche über Zeit zur Vorbereitung.

Beim Training am Sonntag stimmten einige Ultras das 96-Team bereits auf das für sie wichtigste Spiel der Saison ein. In der vergangenen Spielzeit verlor Hannover in Braunschweig, Trainer Stefan Leitl stand danach kurz vor der Entlassung. Auch das zeigt, welche Brisanz die Duelle zwischen 96 und Braunschweig haben.

