Bei einem Autounfall auf der A5 sind fünf Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Ersten Erkenntnissen zufolge war ihr Wagen im Ortenaukreis nach rechts von der Autobahn abgekommen und streifte die Leitplanke, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Auto schleuderte zurück über die Straße, prallte in die mittlere Betonleitwand, kippte um und blieb auf der linken Spur liegen. Der 22 Jahre alte Fahrer und sein 25-jähriger Beifahrer wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Drei weitere Mitfahrer erlitten bei dem Unfall am Samstag leichte Verletzungen. Der Schaden wurde auf rund 35.000 Euro geschätzt.

