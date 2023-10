Wegen eines Rohrbruchs ist die Wasserversorgung in der Klingenstraße in Würzburg-Heidingsfeld unterbrochen. Die Ursache für den Rohrbruch war zunächst unklar, wie eine Pressesprecherin der Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH am Sonntag mitteilte. Seit Samstagabend sei die Wasserversorgung unterbrochen. Eine Tiefbaufirma sei am Sonntagmorgen vor Ort und versuche, die Wasserversorgung wieder herzustellen. Wie lange die Maßnahmen andauert, ist laut Pressesprecherin noch nicht absehbar.

© dpa-infocom, dpa:231029-99-745280/2