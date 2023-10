Mit Hilfe eines aufmerksamen Paketboten hat die Polizei in Kiel einen mutmaßlichen Dieb festgenommen. Der Verdächtige soll für mehrere Einbrüche verantwortlich sein, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 23 Jahre alte Paketbote stellte laut Polizei am Donnerstag in einem Mehrfamilienhaus ein Paket absprachegemäß vor die Wohnungstür einer Frau. Als er das Haus verlassen habe, sei ihm ein Mann aufgefallen, der in diesem Moment ins Haus ging und sich nach Ansicht des Paketboten seltsam verhalten habe.

Der 23-Jährige betrat erneut das Haus und fand das Paket nicht mehr vor der Wohnungstür im ersten Stock. Stattdessen traf er auf der vierten Etage den Mann - mit dem Paket in der Hand. Der mutmaßliche Dieb schubste den Paketboten, als dieser ihn auf den Diebstahl ansprach, und floh dann aus dem Haus. Der Paketbote folgte ihm und teilte der Polizei seinen Standort mit. Die Beamten konnten den Tatverdächtigen festnehmen.

Sie fanden in den Taschen des 34 Jahre alten Mannes diverses mutmaßliches Diebesgut. Bei einer anschließenden Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen stellten die Polizisten rund 130 Gegenstände sicher, die der Mann offenbar bei Kelleraufbrüchen gestohlen hatte - darunter Baumaschinen, Werkzeuge, Schmuck sowie Geldbörsen, Briefe und ein Fahrrad. Zudem fanden die Einsatzkräfte einen Schreckschussrevolver sowie Schlag- und Stichwaffen.

© dpa-infocom, dpa:231030-99-755987/2