Eine Radfahrerin ist in Hamm am Rhein (Kreis Alzey-Worms) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Autofahrer soll auf einer Vorfahrt die Kreuzung missachtet und die 70-jährige Frau erfasst haben, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag. Sie sei nach dem Zusammenstoß am Freitag gestürzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden. Lebensgefahr bestand demnach aber nicht.

Die beiden Fahrzeuge seien sichergestellt worden, teilte die Polizei weiter mit. Auch ein Gutachter wurde eingeschaltet. Gegen den 25-jährigen Fahrer des Wagens wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

