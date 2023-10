Regen, viele Wolken und teilweise starker Wind: Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt auch in dieser Woche ungemütlich. Besserung sei vorerst nicht in Sicht, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Am Montag sei es bedeckt und regnerisch. Im Süden sei Dauerregen möglich. Die Höchsttemperaturen erreichen dabei 12 bis 16 Grad.

Auch am Dienstag geht es laut DWD wechselnd bis stark bewölkt weiter. Vor allem in der zweiten Tageshälfte seien Schauer und einzelne Gewitter zu erwarten - bei maximal 9 bis 14 Grad. In Gewitternähe sowie in Gipfellagen seien zudem starke Böen möglich. Zur Wochenmitte gebe es nur örtlich Regen bei etwas milderen Temperaturen, so die Expertin. Längere Auflockerungen seien aber nicht wahrscheinlich.

© dpa-infocom, dpa:231030-99-754545/2