: Fußball-EM 2012: Ukraine-Ersatz: DFB weiß von nichts

Polen und die Ukraine wollen die Fußball-EM 2012 gemeinsam ausrichten. Dazu müssen neue Stadien her, neue Straßen und eine stabile politische Lage. In allen Punkten hat die Uefa bei der Ukraine so ihre Bedenken. Nun gibt es Spekulationen über Deutschland als Ausweich-Partner.