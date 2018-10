: Rekordsieger: Einmal Olympia, siebenmal Gold: Michael Phelps holt Mark Spitz ein

Michael Phelps hat den Rekord von Mark Spitz eingestellt. Im siebten Finale schwamm der Amerikaner in Peking in 50,58 Sekunden über 100 Meter Schmetterling zum siebten Olympiasieg. Landsmann Spitz hatte 1972 in München siebenmal Gold geholt. Zum alleinigen Rekord fehlt Phelps der Sieg mit der Lagenstaffel am Sonntag. Sein Teamarzt sagt, der Superstar sei immer wieder negativ auf Doping getestet worden.