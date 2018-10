: Bronze verpasst: Keine Medaillen für deutsche Springreiter

Meredith Michaels-Beerbaum und Ludger Beerbaum haben die olympische Bronzemedaille im Springreiten verpasst. Im Stechen musste sich die gebürtige Kalifornierin Michaels-Beerbaum am Donnerstag in Hongkong auf ihrem Pferd Shutterfly mit Platz vier zufrieden geben. Auch ihr Schwager Beerbaum ging mit All Inclusive nach einem Abwurf leer aus.