: Machtteilung: Simbabwes Konfliktparteien unterzeichnen gemeinsames Abkommen

Robert Mugabes Machtmonopol ist beendet: Die langjährigen politischen Rivalen in Simbabwe, Mugabe und Tsvangirai, haben am Montag ein Abkommen zur Bildung einer gemeinsamen Regierung unterzeichnet - und Simbabwe somit den Weg in eine hoffentlich neue Ära geebnet.