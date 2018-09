: Neuerung bei der Tour der France: Vorletzte Etappe endet am Mont Vetoux

Die auch in diesem Jahr wieder von Dopingskandalen erschütterte Tour de France wartet bei der Auflage im kommenden Jahr mit einer spektakulären Neuerung auf. Erstmals in der 106-jährigen Geschichte des wichtigsten Radrennens endet die vorletzte Etappe in einer Bergankunft.