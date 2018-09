: Fluggesellschaften: Verspätungen durch Warnstreiks bei dba und LTU

Ein Warnstreik der Pilotengewerkschaft Cockpit bei den Fluggesellschaften dba und LTU hat am Dienstag in Teilen des deutschen Flugverkehrs für Verzögerungen gesorgt. dba stellt am 30. November den Flugbetrieb ein und LTU will Stationen schließen.