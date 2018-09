: Dokumentarfilme: Oscar-Chancen für Werner Herzog

Der deutsche Filmemacher Werner Herzog kann sich Hoffnungen auf den begehrten Filmpreis machen. Seine Doku "Encounters at the End of the World" ist einer von fünfzehn Dokumentarfilmen, die es bei der Vorauswahl auf die sogenannte "Shortlist" der Filmakademie geschafft haben.