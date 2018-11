: Geheimdienste : BND-Chef Uhrlau weiter in der Kritik

In der Kosovo-Affäre um drei verhaftete Agenten wächst der Druck auf BND-Präsident Ernst Uhrlau: Das Parlamentarische Kontrollgremium will in der kommenden Woche das Krisenmanagement des Auslandsgeheimdienst-Chefs kritisch beleuchten.