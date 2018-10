: New York: "Wunder auf dem Hudson" - 155 Menschen überleben Notlandung

UPDATE Mit einer dramatischen Rettungsaktion mussten am Donnerstagabend 155 Insassen aus einem Flugzeug gerettet werden, das drei Minuten nach dem Start in den Hudson-River bei New York gestürzt war. Beide Triebwerke waren nach dem Start vom Flughafen LaGuardia ausgefallen. Ein Vogelschwarm könnte Auslöser für den Unfall gewesen sein.