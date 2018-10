: Urteil: BGH: Geschiedene Alleinerziehende müssen früher voll arbeiten

Alleinerziehende müssen nach einer Scheidung künftig deutlich schneller als bisher einen Vollzeitjob annehmen. Der Bundesgerichtshof gab am Mittwoch einem Vater recht, der keinen "Betreuungsunterhalt" mehr an seine Ex-Frau zahlen will.