Die Linkspartei will mit ihrem Nein zu Hartz IV und der Forderung nach einem Mindestlohn von 1400 Euro brutto drittstärkste Kraft im Bundestag werden. Zudem grenzten sich die mehr als 300 Delegierten auf ihrem Parteitag am Samstag in Berlin deutlich von der SPD ab. Nur zwei Delegierte stimmten gegen das Wahlprogramm, das laut dem Linkspartei-Spitzenkandidaten Gregor Gysi der einzige soziale Gegenentwurf zum „neoliberalen Zeitgeist“ sei.

Der Spitzenkandidat der Linkspartei Oskar Lafontaine wies den Vorwurf zurück, er sei ein „Luxus-Linker“. Der frühere SPD-Vorsitzende nannte seinen Auftritt auf dem Parteitag der umbenannten PDS in der Bescheidenheit, für die er bekannt ist, ein historisches Datum für die politische Linke in Deutschland.

Linkspartei-Chef Lothar Bisky prangerte die Vorwürfe gegen Lafontaines Lebensstil als "mediale Diffamierungskampagne erster Klasse" an. "Ein Linker muss nicht arm sein, er muss gegen Armut sein." Lafontaine habe auch die Sozialdemokraten nicht verraten: "Die SPD hat aufgehört, sozialdemokratisch zu sein."

Nach Einschätzung von Meinungsforschern wird die Linkspartei bei der Bundestagswahl schlechter abschneiden als erwartet. Demoskopen von Emnid, Forsa, der Forschungsgruppe Wahlen und Infratest dimap rechnen laut Bild am Sonntag damit, dass das Linksbündnis unter Umständen nur rund sieben Prozent erhält. Nach jüngsten Umfragen liegt die Linkspartei bei 10 Prozent, die Wahlstreet, eine virtuelle Politikbörse, die in jüngster Zeit schneller als Meinungsumfragen das aktuelle politische Klima abtastet, sah die Linkspartei am Sonntag abend nur noch bei neun Prozent.