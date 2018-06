Inhalt Seite 1 — Arbeiter an der Zuspitzung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Für Peter Glotz habe ich keinen raschen Begriff. Das wäre ihm nicht passiert. Schwer, sich jemanden vorzustellen, der in ähnlich atemberaubendem Tempo, mit vergleichbarer Lust, - er hätte es „Arbeit der Zuspitzung“ genannt (so auch einer seiner Buchtitel) - mit solcher Emphase das Wort zu der Person oder zu dem Sujet hervorgezaubert hätte, womit er sich gerade befasste.

Glotz war ein Sozialdemokrat. 1961 trat er seiner Partei bei, in dem Jahr, in dem sie endgültig ihre Wende ins Pragmatische und Westorientierte vollzog. Das war kein Zufall. Er war immer schneller als andere - mit den Worten, den Kategorien, mit dem Denken. In die aufbrechende Diskurswelt der siebziger Jahre, in der Gesellschaft und Staat - endlich - zusammenzurücken schienen, passte er damit automatisch.

Glotz, der aus dem Stall der bayrischen, bodenständigen, pragmatischen, aber zur beständigen Selbstkorrektur fähigen Waldemar-von Knoeringen-SPD kam, zählten wir jungen Journalisten bald zu den raren Exemplaren, die das „typisch Sozialdemokratische“ ausschütteln wollten aus der Regierungspartei, obgleich sie aus deren Mitte stammten. Insofern habe ich das Bild vor Augen, er habe sich permanent selbst modernisiert. Er wollte vorexerzieren, was die Politik als „Modernisierung“ versteht oder auch als „Reform“, wenn sie selber schon zu träge ist, das zu machen, zu sehr „unbeweglicher Ozeandampfer“, wie er gerne sagte.

Zum Beispiel: Das Schul- und Hochschulsystem den Verhältnissen anpassen - was ihn viel später dazu führte, als Wissenschaftssenator in Berlin (1977) oder Gründungsrektor der Universität Erfurt (1996) die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Womöglich ist das Wissenschaftskolleg in Berlin, ein Center for Advanced Study , mit dem amerikanischen Princeton als Vorbild, das bleibende Symbol für dieses Denken und seine Herangehensweise. Eliten zu fördern war zu dem Zeitpunkt, als er das Kolleg initiierte, ja nicht gerade das Übliche.

Wo genau der Ort für Peter Glotz war, von dem aus er etwas in Gang setzen wollte, lässt sich gar nicht bestimmen; darin aber verrät sich Glotz. Eigentlich waren der Ort ... Worte. Und mit diesen Worten konnte er intervenieren als Abgeordneter im Parlament, in seiner Münchner SPD - wohl der komplizierteste Ableger der Volkspartei überhaupt, und das noch unter der CSU-Dauerherrschaft - , als Buchautor, als Hochschullehrer, als Kolumnist der Woche oder, fast bis zuletzt, in der monatlichen Talkshow Glotz&Geißler in ntv.

Glotz zählte zu den prominenten Jobhoppern: Kaum hatte er die Universität Erfurt gegründet, zog es ihn schon nach St. Gallen als Medien- und Kommunikationswissenschaftler, weil das die freieste und „amerikanischste“ Eliteuniversität weit und breit sei; kaum hatte er in Berlin bei der Friedrich-Ebert-Stiftung gegen die Osterweiterung Europas gewettert, trat er in Podiumsgesprächen in Frankfurt, Nürnberg oder Zürich über Kultur auf. Man hätte meinen können, das Rastlose und Unstete gehöre einfach zu ihm; aber es gründete ja auf diesem Wortefundament, das ihn so auszeichnete.