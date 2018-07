Wer ist blind und taub? Das Volk oder die "schwatzende Klasse"? Wahrscheinlich weder das eine noch die andere. Ihre Standpunkte sind verschieden, und deshalb hören und sehen sie anders.

Gerhard Schröder war jahrelang der Darling der Medien, insbesondere der liberalen. Er verstand es auch, die Journalisten dort zu packen, wo sie am verwundbarsten sind: bei ihrer Eitelkeit. Er hat die Damen und Herren aus der Sinnstiftungs-Industrie auch zuvorkommender behandelt als Angela Merkel. Das Bundeskanzleramt war immer offen für Sympathisanten, eine Cohiba (für die Herren) und ein Bordeaux (für die Damen) gab's auch dazu. Er hat sie um ihren Rat gebeten und sie nicht nur als Sprachrohr benutzt (was sie für Politiker aller Couleur grundsätzlich sind). Frau Merkel hat sich mit derlei Charme-Offensive nie aufgehalten. Die Interviews mit ihr waren Interviews: knapp und " to the point ", der Nächste bitte.

Irgendwann aber kippte diese Stimmung um, lange vor der Vertrauensfrage. Gerade die liberalen Blätter schalteten auf Reformkurs; ihnen ging es nicht schnell und gründlich genug. Was sie der müden, zerstrittenen Partei anlasteten, hat Schröder abgekriegt. Das mag die Analyse des Duells im Voraus geprägt haben.

Das "gemeine Volk" aber sah noch immer den Charmeur und den Staatschauspieler, den jeder Politiker geben muss, der erfolgreich sein will. Deshalb fanden sie ihn besser als die Herausforderin, obwohl sie sich sehr gut geschlagen und den negativen Erwartungen überhaupt nicht entsprochen hat.

Bloß bleibt die entscheidende Frage: Wer wird das eigentliche Duell am 18. September gewinnen? Der bis dato unverrückbare Block von 40-43 Prozent für die Union wird wohl auch diesmal nicht wegschmelzen. Warum? Weil eben sieben Jahre Rot-Grün die Zeit des wirtschaftlichen Niedergangs waren. Weil deshalb Tapetenwechsel im Bundeskanzleramt angesagt ist, nach der Devise: Schlimmer als die Rot-Grünen können es die Schwarz-Gelben auch nicht machen - und wahrscheinlich etwas besser.

Trotzdem ist die Wahl noch nicht gelaufen. Im Vergleich zum Frühjahr hat die SPD sechs Punkte zugelegt. Nur eines ist klar: Vielleicht wird die SPD an der Regierung beteiligt sein, aber nicht mit Schröder als Kanzler.