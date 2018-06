Angela Merkel droht offenbar, Wort zu halten. Sie wolle keine Große Koalition, hat die CDU-Kanzlerkandidatin mehrfach bekräftigt. Dass es ihr damit ganz bitterernst ist, berichtet heute die Leipziger Volkszeitung . Demnach strebt die CDU nach den Neuwahlen Neuwahlen an, sollte am Sonntag keine klare schwarz-gelbe Mehrheit herauskommen. Ja, doch, richtig gelesen.

Beratungen der Union mit Verfassungsjuristen, berichtet die Zeitung, hätten bereits einen entsprechenden Weg aufgezeigt. Im Falle eines Patts zwischen Schwarz-Gelb und Rot-Grün oder Rot-Rot-Grün solle sich Merkel im Bundestag bis zum dritten Wahlgang um das Kanzleramt bewerben. Im dritten Durchgang genügt zur Kanzlerwahl die relative Mehrheit.

Wäre eine solche (scheinbare) "Notkanzlerin" gewählt, hätte Bundespräsident Köhler die Möglichkeit, Merkel innerhalb von sieben Tagen zur Kanzlerin zu ernennen oder den Bundestag aufzulösen. Die verfassungspolitische Ratio hinter dieser Regelung lautet, dass der Bundespräsident entscheiden soll, ob er eine Kanzlerschaft mit Schönheitsfehler (eine Merkel mit Makel sozusagen) ins Amt setzt oder lieber per Neuwahl das Volk um neue Ansage bittet.

Ja, aber Moment! Geht es am kommenden Sonntag nicht genau darum? Darum, jene klaren Verhältnisse zu schaffen, die Kanzler und Präsident im Frühjahr nicht mehr sahen? Doch.

Der gemeine Leser der Leipziger Volkszeitung darf schon mit wütendem Hieb sein Frühstücksei köpfen und sich fragen, was für verweichlichte Heulsusen eigentlich dieses Land regieren beziehungsweise regieren wollen. Der eine, der Alte, wollte so nicht mehr. Die andere, die möglicherweise Neue, will so erst gar nicht. Doch während Schröders Neuwahlansinnen bei allem Defätismus noch etwas Aufrichtiges hatte, wäre Merkels Absicht nur noch dreist. Was immer am Sonntag herauskommt, die Union wird es als klares Ergebnis zu akzeptieren haben. "Geht's noch ein bisschen klarer bitte?" gibt's nicht.

Mittlerweile beeilt sich die CDU-Zentrale, den Zeitungsbericht zu dementieren. Denn wahrscheinlich weiß man auch dort längst: Notfalls werden sich die Physikerin aus Rügen und der Rechtsanwalt aus Hannover (oder wer ihm nachfolgt) eben zusammenreißen müssen. Eine Große Koalition wäre ganz und gar kein Weltuntergang, sondern, rein arithmetisch, Volkes Wille.

Aber vielleicht können sich alle Beteiligten auch einfach nochmal mit den Verfassungsexperten der Republik auf einen Eierlikör zusammensetzen, um noch bessere Ideen zu entwickeln. Wie wär's zum Beispiel mit der: Am 18. September wählt sich der Bundestag ein neues Volk. Das hätte langsam gar nichts mehr dagegen.