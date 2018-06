Inhalt Seite 1 — Reißwolftisch und bewegte Tapete Seite 2 Auf einer Seite lesen

"Kunst muss Dich bewegen und Design tut das nicht", sagte der britische Maler David Hockney einmal, "es sei denn, es handelt sich um einen Bus." London straft Hockney gerade Lügen. Der knallrote Routemaster -Bus, seit 1954 eine von Londons Ikonen, wird zum Winter ausgemustert. Der klassische Doppeldecker mit seinen eleganten Linien und offenem Hinterdeck, das ein nonchalantes Ein- und Aussteigen auch abseits der Haltestellen erlaubte, war ein Design-Meisterstück, das weit länger hielt als die ihm prognostizierten 17 Jahre. Im Dezember wird die letzte reguläre Routemaster -Buslinie eingestellt, und die britische Hauptstadt trauert still und leise. Großes Design bewegt eben doch auch.

Doch London kann sich trösten. Beim zweiwöchigen London Design Festival, das nun zu Ende ging, hat man nicht den Eindruck, gute Designs würden bald aussterben. Vor drei Jahren ist das Festival aus dem Nichts entstanden, mit 40 Veranstaltungen als Projektionsflächen für die boomende britische creative industry . Nun sind es schon 170 Shows, und es geht immer internationaler zu. Für die Allessis und Ligne Rosets dieser Welt wird der herbstliche Ausflug an die Themse immer selbstverständlicher.

Trotz seiner nun ausufernden Größe und seines catch-all -Charakters - es deckt alles ab, von Mode über New Media und Grafik bis zum Ingenieurswesen - hat das London Design Festival seinen Charme erhalten, der darin liegt, den Jungen und Unbekannten eine Plattform zu geben. Zum Beispiel Jonathan Farrow. Am Abend vorher hat der 22-jährige, der erst im Sommer an der Northumbria University seinen Bachelor-Abschluss in Dreidimensionalem Design gemacht hat, im nordenglischen Newcastle Exponat und dicke Mappe ins Auto gepackt und ist bis in Londons Brick Lane durchgefahren. Dort läuft in der Old Truman - Brauerei "100% East", das Newcomer-Gegenstück zum etablierteren "100% Design" am anderen Ende der Stadt, in Earl's Court.

Farrow stellt den hallway aus, ein von ihm entworfenes Zwischending von Tisch und Bank, mit eingebautem Reißwolf. Die Idee dazu kam ihm beim täglichen Blick auf den Fußboden unter dem Briefkastenschlitz, wo Werbepost und andere Junk Mail einen immer höheren Stapel bildeten. Auch kamen immer mehr Schreiben mit sensiblen Daten wie Kreditkartennummern, die nicht in den normalen Müll wandern sollten. Farrows hallway sollte nach dem Willen seines Schöpfers bald in keinem Flur fehlen. Auf ihm kann man Platz nehmen und die Post erledigen.

Etwas weniger praktisch geht es südlich der Themse zu, in einem Extraraum des Design Museum gleich neben Tower Bridge. Beim Design Mart stellt unter anderem Christopher Pearson aus, einer der britischen Jungstars. Der 28-Jährige hat die Camberwell Art School und das Royal College of Art (RCA) absolviert und zwischenzeitlich für Modedesigner Alexander McQueen gearbeitet. Er animierte die 1887 von William Morris entworfenen, handgedruckte Tapete Willow Boughs digital, und nun wiegen sich die braun-grünen Weiden zart wie im Wind, gelegentlich flattert ein Vogel vorbei. Von Pearson stammt auch eine Art mehrlagige Abreißtapete ( peal to create ) . Das Projekt ist in der Innovations-Show des Royal College of Art zu sehen (s.u.) und legt je nach Geschmack unterschiedliche Punkt- und Streifenmusterkombinationen offen. Neben Pearsons Wanddesigns fallen die Wolkenlampen von Jess Shaw auf, die scheinbar schwebend ihr weiches Licht verbreiten, und die Romanésco-Lampe der Schwedin Ulrika Jarl, dessen delikate, stachelige Außenschale an Seemuscheln erinnert.

Auch bei der großen "100% Design"-Show in Earl's Court haben sich eine Reihe von Nachwuchsleuten unter die Größeren der Branche gemischt. Unter Undu x10 stellen zehn britische Absolventen aus, darunter Tom Goodfellow, der seine "Wachslampe" zeigt, die nicht nur warm scheint, sondern auch zu ökologischem Verhalten erzieht: Wenn man in den Lichtspender keine energiesparende Glühbirne eindreht, schmilzt der wächsernde Lampenschirm dahin. Dem Neustarter-Status schon ein wenig entwachsen sind naughtone aus Leeds. Sie bieten geradliniges Möbeldesign, ihre herausragenden Stücke sind einfache, flache Sofas mit Stahlfuß.