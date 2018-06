Einerseits warten wir gespannt auf das Ergebnis der Vierer-Gespräche (Merkel, Stoiber, Schröder, Müntefering) in Berlin – als ob unser Leben davon abhinge. Andererseits sehen wir das Flüchtlingselend in Nordafrika, die Hurrikan-Katastrophen in Mittelamerika und das fürchterliche Erdbeben im Kaschmir. In all den drei Dramen geht es wirklich um Leben und Tod – und für Abertausende blieb nur der Tod, für Millionen bleibt das nackte Elend.

Nun können wir nicht das eine Elend gegen das andere rechnen. Wir können auch nicht in Berlin so tun, als sei eine Regierungsbildung unter den obwaltenden Umständen ein Kinderspiel und als hätten nicht selbst die kleinsten Machtkämpfe – in der eigenen Firma, am eigenen Arbeitsplatz – irgendein Element, das unsere Aufmerksamkeit absorbiert.

Doch wäre es völlig unbillig zu verlangen, dass wir unter den Bedingungen unseres reichen Landes, unseres gesicherten Staates und unserer freien Gesellschaft wenigstens gelegentlich gelassener umgehen – mit den doch nur relativen Schwierigkeiten unserer Politik (deren ernstere Aspekte wir ohnedies lieber verdrängen zugunsten oberflächlicher Schein-Aufregungen), mit den personalpolitischen Fingerhakeleien um Ämter und Positionen, auch mit dem ganzen mediengesteuerten Gequatsche um Prominenz und Affären überdies? Es könnte ja sein, dass manche politischen Probleme und Konfrontationen sich etwas leichter auflösen lassen, wenn man sie endlich einmal in dieser ihrer Relativität sieht.

Vor allem wenn man sieht: Unsere politischen Probleme lassen sich wenigstens lösen. Aber wie viele Menschen leben – und sterben – auf diesem Globus unter Bedingungen, die sie nur wehrlos als Schicksal hinnehmen müssen? Und wenn wir ihnen ernstlich helfen wollten – wie weit müssten wir dann von unseren Beschwerden absehen?!

P.S.: Wenn dann der Rauch aufgestiegen ist aus dem Berliner Konklave werden wir uns dann doch wieder eifrig auf dessen Analyse kaprizieren. Such is life