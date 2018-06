Die 18 Mitglieder der Schwedischen Akademie haben ihren wertvollen Preis an den englischen Dramatiker Harold Pinter vergeben. Pinter habe mit seinen Dramen den "Abgrund unter dem alltäglichen Geschwätz freigelegt", hieß es. Die Vergabe kam völlig überraschend. Pinter feierte am 10. Oktober seinen 75. Geburtstag.

Seit 1901 vergeben die Mitglieder der Schwedischen Akademie den Nobelpreis für Literatur. Deren Zusammensetzung und Arbeitsweise richten sich nach Regeln aus dem Jahr 1786. König Gustaf III. hatte sie einst zur Pflege der schwedischen Sprache erlassen. Noch heute gilt, dass alle Mitglieder von der Akademie selbst auf Lebenszeit gewählt werden. Die Mitgliedschaft hört auch dann nicht auf, wenn ein Betroffener dies selbst ausdrücklich als seinen Willen erklärt hat. So werden die Schriftstellerin Kerstin Ekman und ihr Kollege Lars Gyllensten weiter als Akademie-Mitglieder geführt, obwohl sie 1989 ihren Austritt erklärt hatten. Aus Protest gegen die Entscheidung im vergangenen Jahr, Elfriede Jelinek auszuzeichnen, legte der schwedische Schriftsteller Knut Ahnlund am Dienstag ebenfalls seine Mitgliedschaft in der Akademie nieder. Sie habe den "Wert der Auszeichnung auf absehbare Zeit zerstört", schrieb Ahnlund in der Zeitung "Svenska Dagbladet".

Die Hauptarbeit bis zur endgültigen Abstimmung über den Preisträger liegt beim Nobelkomitee mit fünf Mitgliedern. Ihm gehören derzeit an: Horace Engdahl (56) als Ständiger Sekretär sowie die Schriftsteller Per Wästberg (71), Kjell Espmark (75), Birgitta Trotzig (75) sowie Katarina Frostenson (52). Über die Beratungen zum Nobelpreis muss jeweils 50 Jahre lang Stillschweigen bewahrt werden.