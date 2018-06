Dieser Nobelpreis ist verdient. Gemeinsam mit dem israelischen Theoretiker Robert Aumann hat der Amerikaner Thomas C. Schelling, viele Jahre im Dienste der Harvard Universität, den Preis dafür erhalten, dass er die Spannung zwischen Kooperation und Konflikt mit den Mitteln der Spieltheorie erhellte. Mit seiner "Theory of Conflict" war er schon in den sechziger Jahren einer jener Forscher, die den Amerikanern und Russen Licht ins Dunkel der Frage brachten: Was tun wir hier eigentlichen mit unseren Atomstrategien im Kalten Krieg? Mit einfachen Modellen zeigte er ihnen, welche Optionen sie wirklich hatten – und welche nur eingebildet waren. Und ein bisschen ging er deshalb vielleicht auch in jenen Dr. Seltsam ein, der zum Titelhelden eines Hollywood-Filmes wurde.Doch das ist nur ein kleiner Ausschnitt seines Schaffens. Thomas Schelling ist Meister darin, alltägliche Situationen methodisch zu ergründen, bei denen zwei Individuen oder auch ganze Gruppen miteinander agieren, sich streiten oder einigen. Warum sind die ersten Reihen eines Hörsaals meistens leer? Warum schreiben sich die Leute so viele Weihnachtskarten, obwohl sie das eigentlich gar nicht wollen? Wieso einigen sich die Menschen in Verhandlungen so oft auf 50:50, obwohl das doch gar nicht den Machtverhältnissen entspricht? Mit jeder Frage, die er stellte, und jeder Antwort, die er gab, erweiterte er unser Verständnis von strategischer Interaktion – und das unseres eigenen Denkens gleich mit.Herzlichen Glückwunsch, Thomas C. Schelling! Ich freue mich für meinen ehemaligen Lehrer.