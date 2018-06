Inhalt Seite 1 — Abscheu, Unverständnis und Bewunderung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ideologische Widersacher und ungeliebte Parteifreunde waren zu ihrer Geburtstagsparty nicht geladen. Margaret Thatcher wurde am Donnerstag 80 Jahre alt, aber sie kann und will offenkundig weder vergessen noch vergeben. Michael Heseltine, der sie 1990 als Parteiführerin herausforderte und damit ihren Sturz einleitete, war als Gast ebenso unerwünscht wie jene Bewerber um den frei gewordenen Parteivorsitz der britischen Konservativen, die demonstrativ auf Distanz zu Maggies ideologischer Erbschaft gingen und Modernisierung predigen. Wohl aber wurde Tony Blair geladen, der ihre politische Führungskraft bewundert und nach Amtsantritt des Öfteren ihren Rat eingeholt hat.

Ob Gegner oder Bewunderer – niemand kann bezweifeln, dass es sich bei Margaret Thatcher um eine politische Ausnahmeerscheinung handelt, die ihr Land fundamental zu verändern vermochte. Dabei entsprang ihr erfolgreicher Griff nach dem Parteivorsitz einer Kette glücklicher Umstände. Von einen "historischen Unfall" spricht Thatchers Biograf Hugo Young. 1974 wollten die Tories eigentlich nur eins - den ungeliebten Wahlverlierer Edward Heath loswerden. Manche von Maggies männlichen Rivalen zauderten, andere blockierten sich gegenseitig, niemand nahm die Kandidatur der Frau aus bescheidenen, kleinbürgerlichen Verhältnissen ernst. Bis es zu spät war. Nach Margaret Thatchers Triumph rieb sich die männliche Torygarde verdutzt die Augen; man glaubte, sie bald wieder abschütteln zu können. Bis dahin hatten die Konservativen durchaus schon die vereinzelte, ehrgeizige Politikerin gekannt, die es ins Kabinett schaffte und dort als Vorzeigefrau fungierte. Aber ein weiblicher Parteiführer? Undenkbar! Selbst Margaret Thatcher dachte so. "Zu meinen Lebzeiten" werde es keine Regierungschefin geben, erklärte sie noch Anfang 1974 und bezeichnete das Schatzkanzleramt als höchste politische Ambition. Auch war sie davon überzeugt, dass es einer Frau als Oppositionsführerin doppelt schwer fallen würde, die Wahl zu gewinnen – am Ende holte sie in den als sozial konservativ geltenden Schichten von Arbeiterschaft und Kleinbürgertum besonders viele Stimmen.

Parallelen zu Angela Merkels Weg nach oben drängen sich auf. Beide galten ihren männlich dominierten Parteien als Außenseiter, ob wegen Klassenherkunft oder regionaler Abstammung. Beide wurden unterschätzt, man hielt sie für allzu hausbacken und bieder. Beide waren zur richtigen Zeit da, nutzten die Gunst der Umstände. Wie einst Thatcher trat Merkel in ihrer ersten Parlamentswahl als Spitzenkandidatin gegen einen Amtsinhaber an, der weitaus populärer war als sie.

Feministinnen betrachteten Margaret Thatcher mit einer Mischung aus Abscheu, Unverständnis und, ganz gelegentlich, verstohlener Bewunderung. Weit wiesen sie die Vorstellung zurück, die Eiserne Lady könnte der Sache der Frauen gedient haben. Immerhin erkannte Germain Greer früh, dass wohl nur eine Frau Großbritannien die Rosskur verordnen konnte, mit der der Zyklus von ökonomischem Niedergang und nationaler Resignation aufgebrochen wurde. Gegen die Nanny, die gestrenge Internatsleiterin, wagten die Torypolitiker, fast allesamt Absolventen exklusiver Public Schools, nicht, aufzumucken. Monetarismus und Masochismus gingen in ihrer Person eine eigentümliche Symbiose ein.

Margaret Thatcher war eine Revolutionärin; sie brach Strukturen auf, schleifte institutionelle Bastionen, die allesamt männlich dominiert waren. Ihr Feind war nicht nur der Sozialismus, ob in totalitärer oder demokratischer Variante. Zugleichte machte sie nie einen Hehl aus ihrer Verachtung für das alte konservative Establishment, das sich widerstandslos mit dem postimperialen Abstieg der Nation abgefunden hatte. Sie war eine Überzeugungspolitikerin, die entschlossen und mit Härte vorging. Im Bergarbeiterstreik wie im Krieg mit der argentinischen Militärjunta um die Falklandinseln. Im Konflikt um die Falklands errang sie eine ureigene männliche Trophäe, die eines militärischen Sieges, der ihre Sonderstellung unter den europäischen Regierungschefs unterstrich.

Margaret Thatcher war fähig, völlig unterschiedliche Rollen auszufüllen, Gouvernante, Feldherrin, Mutter oder Hausfrau, weil sie " Gender ", Geschlecht, letztlich als Darbietung sah. Bereitwillig ließ sie sich auf eine Generalüberholung ihres Images ein – eine tiefere, weniger schrille Stimme, neuer Akzent, neue Frisur und ein spezifischer " Powerdress " wappneten sie für den ersten vom TV dominierten Wahlkampf Großbritanniens im Jahr 1979.