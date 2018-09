Inhalt Seite 1 — Trügerische Ruhe Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wahltage im Irak sind autofreie Tage. Wie schon bei den Parlamentswahlen im Januar sollte auch beim Verfassungsreferendum am Wochenende ein strenges Fahrverbot Anschläge mit Autobomben unterbinden. In der sonst stets verstopften Bagdader Inneren Karrade-Straße in der Nähe des östlichen Tigrisufers spielten Kinder und Teenager am Abstimmungstag am Samstag eifrig Fußball. Auf den Bürgersteigen lag allerdings in Plastiksäcken übel riechender Unrat - auch die Müllabfuhr durfte nicht fahren. Das Fahrverbot verbunden mit sehr strengen Sicherheitsvorkehrungen erfüllte seinen Zweck: Das Referendum verlief fast überall im Irak ohne große Zwischenfälle.

"Alles in allem, wenn es mit den Wahlen vom Januar verglichen wird, war es unglaublich friedlich", sagte Carina Perelli, Vorsitzende des UN-Teams, das die irakische Regierung technisch bei der Abstimmung unterstützte. "Die wichtigste Sache ist, dass sie (die Iraker) erstmals seit langer Zeit sich wieder einer Wahl zugewandt haben und nicht den Waffen." Drei laute Explosionen schreckten allerdings am Sonntagmorgen die Bewohner der Bagdader Innenstadt wieder einmal aus dem Schlaf. Aufständische hatten - wie schon so oft - Raketen auf die von hohen Betonmauern umgebene Grüne Zone abgefeuert, das Regierungszentrum des von der US-Armee kontrollierten Irak. Verletzt wurde diesmal niemand. Hier in der Grünen Zone begann am Tag nach der Volksabstimmung in der Unabhängigen Wahlkommission die Auszählung der Stimmen.

Karrade ist ein schiitischer Bezirk der Hauptstadt mit einer bedeutenden christlichen Minderheit. Die Volksschule, die als Wahllokal diente, war für das Referendum von mehreren Ringen irakischer Polizei gesichert. Aber die Stimmung blieb entspannt. In der Nachbarschaft kennt man sich, verdächtige Eindringlinge würden auffallen. Aus Sicht der Schiiten ist die neue Verfassung eine Chance, sich aus der historischen Vorherrschaft der Sunniten zu befreien - notfalls bis zur Abspaltung ihrer erdölreichen Südprovinzen. "Wir müssen den Konsequenzen ins Auge blicken", sagte der 61-jährige Ingenieur Hassan Ibrahim. "Aber auf demokratische Weise. Sehen wir, was herauskommt. Ich bin für diese Verfassung."

Die Hausfrau Karime Madschid pflichtete ihm bei: "So wird es für alle Iraker besser sein." Ein christlicher Geschäftsmann war hier einer der wenigen, der gegen den Verfassungsentwurf gestimmt hat: "Da ist mir zu viel Islam drin. Und wenn es das Land wegen des übertriebenen Föderalismus auseinander reißt, ist das auch nicht gut für uns Christen."

In Nadschaf, eine der heiligen Städte der Schiiten, drängten sich die Bürger schon in den Morgenstunden vor den Wahllokalen. Einige gaben auch unumwunden zu, den Verfassungstext nicht gesehen oder gar gelesen zu haben. "Ich stimme mit Ja", erklärte die Angestellte Ahlam Dschabbar, "weil unsere religiösen Autoritäten gesagt haben, dass diese Verfassung gut für uns ist."

Anders als bei den Parlamentswahlen im vergangenen Januar beteiligten sich diesmal auch die Menschen in den sunnitischen Städten an dem Urnengang. Der Wahlleiter der westlichen Provinz Anbar, Saadallah al-Raui, sagte am Sonntag, in der Aufständischen-Hochburg Falludscha hätten 90 Prozent der registrierten Wähler ihre Stimme abgegeben. Davon hätten 99 Prozent gegen den Verfassungsentwurf gestimmt. In anderen Städten der Provinz hätten Wahllokale wegen der Sicherheitslage nicht öffnen können.