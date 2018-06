Ein besonnener Zyniker könnte den Volcker-Report über die Schmiergeldzahlungen in Zusammenhang mit dem "Oil-for-Food-Programm" der UN so kommentieren: "Eigentlich gar nicht so schlimm. Knapp zwei Milliarden Dollar hat Saddam abgeschöpft, aber die machen nicht mal drei Prozent von der Gesamtsumme aus. Peanuts, wenn man bedenkt, was sonst als ‚Aufschlag’ gezahlt wurde, um Embargos zu umgehen - zum Beispiel im Falle Südafrika."

Der aufmerksame Ökonom aber macht eine andere Rechnung auf: Je härter ein Embargo, je schärfer es überwacht wird, desto größer muss die Prämie für den Schmuggler sein. Das Schmiergeld in Höhe von nur 2,6 Prozent bei einem Gesamtvolumen von 68 Milliarden Dollar zeigt deshalb an, wie einfach das Korruptionsspiel war. Es gab keine Aufpasser und schon gar keine Sanktionen – und das sieben Jahre lang. Kein Wunder, dass so wenig Schmiergeld geflossen ist. Kein Wunder auch, dass fast die Hälfte von 4.700 Unternehmen, die am "Oil-for-Food"-Programm beteiligt waren, im Volcker-Report belastet wird. Das Risiko, erwischt zu werden, war geringer als beim Falschparken.

Hier liegt der Kern des Problems. Paul Volcker, der frühere Chef der amerikanischen Zentralbank, der die Untersuchung geleitet hat, drückt es so aus: "Obwohl wir von außen an die Sache herangegangen sind, schreit sie geradezu: ‚Warum hat niemand (innerhalb der UN) Alarm geschlagen?’" Folglich trage die UN selber "ein hohes Maß an Verantwortung" für den Skandal. Folglich "brauchen wir ziemlich drastische Reformen".

Generalsekretär Kofi Annan? Der ist bloß ein Angestellter. Seine Chefs sind knapp 200 Staaten, von denen aber 66 selber an dem Skandal beteiligt gewesen sind. Wenn Füchse für die Sicherheit im Hühnerstall zuständig sind, wird das Geflügel nicht viel Recht und Ordnung genießen. Aber es gibt auch eine bessere Nachricht. Immerhin hat die UN den Skandal selber (wenn auch unter heftigem amerikanischen Druck) untersucht und dazu einen Mann wie Paul Volcker eingestellt, der sich so schnell nicht foppen lässt.

Warum nicht Volcker zum Programm machen? Man nehme eine ebenso gewiefte wie untadelige Person, gebe ihr weitestgehende Untersuchungsbefugnisse und einen Stab von Experten an die Hand, die Bankauszüge und E-Mails lesen können. "Oil-for-Food" war nicht der einzige Korruptionsskandal in der Geschichte der Uno. Eine permanente "Volcker-Kommission" könnte dafür sorgen, dass die Selbstbereicherungsmaschine namens Vereinte Nationen künftig etwas unruhiger laufen würde.