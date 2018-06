Ich habe da noch eine Alarmmeldung aus der vorigen Woche im Ohr: Edmund Stoiber drohe damit, nicht in das Kabinett Merkel/Münte einzutreten. Immer noch überlege ich: Wem hat Stoiber eigentlich gedroht? Und womit?



Es gibt da einige Möglichkeiten. Nehmen wir zunächst jene, die Stoiber am liebsten wäre: Ohne mich rafft und schafft Angie das nicht, also muss sie mir jeden Wunsch erfüllen, um mich im Kabinett zu haben. Oder aber – zweitens: Ich gehe nur nach Berlin (sprich: ins preußische Ausland), wenn die Dinge in Bayern so geordnet werden, wie ich das will, und wenn jemand Ministerpräsident wird, der nach meiner Pfeife tanzt. Und – drittens: Entweder nehmt ihr mich ins Kabinett, und zwar zu meinen Bedingungen, oder ich mache euch von außen die Hölle heiß! Denn es ist eigentlich egal, wer unter mir Kanzler(in) wird.



Nun gehören zu einer effektiven Drohung immer zwei: Einer, der sie ausspricht, und jemand anderes, der sich von ihr beeindrucken lässt. Und es gibt Drohungen, die gehen daneben: Entweder Sie gehorchen mir – oder ich werde mich damit abfinden, dass Sie es nicht tun.



Edmund Stoiber auf dem ultimativen Ego-Trip! Wir wollen nun freilich nicht aufzählen, welche seiner eigenen Fehler dazu beigetragen haben, dass er 2002 nicht selber Kanzler wurde und dass 2005 Angela Merkel (auch über deren Fehler reden wir jetzt nicht) nicht so schön Kanzlerin werden kann, wie man sich das einstmals im Mai gedacht hatte. Sondern die Frage lautet: Kann das im Prinzip und jemals gut gehen, dass einer, der selber Nummer 1 werden wollte, künftig unter einer anderen Nummer 1 dient – und das nicht einmal als Nummer 2, denn die beste Nummer 2 ist immer schon: Münte, wer sonst?

Das geht nur, wenn entweder gereifte Einsicht in die eigenen Grenzen erwachsen ist, aus dem eigenen Misserfolg – oder wenn die Selbstdisziplin derart gesichert ausgeprägt ist, dass das gemeinsame Projekt stärker ist als die egozentrische Ambition. (Solche projektbezogene Selbstdisziplin hatte zum Beispiel die SPD-Troika Brandt-Wehner-Schmidt trotz aller persönlichen und sachlichen Spannungen ziemlich lange zusammengehalten; heute bekommen die Sozialdemokraten das nicht einmal für ein paar Wochen hin…). In Großbritannien hatte der Premierminister Alec Douglas Hume die Größe, unter seinem Nachfolger Ted Heath als Außenminister zu dienen – das wäre so, als wenn Gerhard Schröder nun den Außenminister machte, wohlgemerkt: unter einem Kanzler seiner eigenen Partei. Aber in einem solchen Fall kann es hilfreich sein, wenn man selber schon einmal die Nummer 1 gewesen ist und nichts mehr werden muss oder kann.

Aber bei unserem Edmund Stoiber ist das anders. Er muss ja immer noch beweisen – sich und anderen – , dass er durchaus zur Nummer 1 taugt, und das besser als alle anderen. Und das kann in der Tat nicht gut ausgehen.

Die Frage ist nur, in welcher Position der schlechte Ausgang am leichtesten zu ertragen ist - für Angela Merkel und für das Land: Innerhalb des Kabinetts oder außerhalb, von München aus leitend oder lästernd. Franz Josef Strauß, ein in allen Charakterzügen größeres Mannsbild als Stoiber, konnte es in München aushalten. Wenn das Stoiber nicht gelingt, ist dies auch ein Zeichen mangelnden Selbstvertrauens. Was also können wir ihm als Entscheidungshilfe anbieten? Vielleicht einen Blick auf Oskar Lafontaine: Der hatte auch geglaubt, die Nummer 2 im Kabinett könnte den Kanzler dirigieren. Pustekuchen!