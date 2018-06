Inhalt Seite 1 — Unabhängig im Schlangennest Seite 2 Auf einer Seite lesen

Nun ist Michael Bloomberg zum zweiten Mal zum Bürgermeister von New York gewählt worden. Ein Rekordvorsprung von 20 Punkten vor seinem Widersacher Fernando Ferrer von der demokratischen Partei. Und ein Rekord in Sachen Parteifinanzen. Der Medienzar Bloomberg, der Milliarden mit Börsennachrichten und Fernsehsendungen verdient, hat schätzungsweise 60 bis 100 Millionen Dollar für Fernsehspots, Plakate und wohl bezahlte "freiwillige" Helfer ausgegeben. Zehnmal so viel wie Ferrer, der ehemalige Bezirksvorsteher der Bronx, und dessen Anhänger in der Demokratischen Partei. Den kannte am Ende des Wahlkampfs kaum einer.

Es gibt Leute, die das ärgert. Zum Beispiel Mark Green. Green ist ein Anwalt und selber ein eingefleischter Politiker aus New York (im Augenblick bewirbt er sich gerade um einen Posten als Staatsanwalt und hat eine etwas bizarre Kampagne unter dem Titel "The People’s Lawyer" aufgelegt, ein Staatsanwalt für dich und mich, eine merkwürdige Vorstellung). Er war bei der letzten Bürgermeisterwahl der Gegenkandidat von Michael Bloomberg und unterlag in einem sehr viel knapperen Rennen. Mark Green hat, so der New York Observer , "mehr Bücher geschrieben, als mancher Politiker in seinem Leben liest", und im vergangenen Jahr ist ein besonders erbostes herausgekommen: Selling Out , der Ausverkauf. "Wie das große Geld der Unternehmen Wahlen kauft, Gesetze erzwingt und unsere Demokratie betrügt". Kostprobe: "Immer noch behaupten manche Politologen und Kolumnisten, dass Geld keinen Einfluss hat. Doch die haben sich noch nie um ein öffentliches Amt bemüht".

Natürlich sind das genau die Fragen, die die Bloomberg-Wahl aufwirft. In kaum einer westlichen Demokratie spielen Wahlkampfspenden und andere Formen der Hilfe eine so große, offensichtliche Rolle wie in den Vereinigten Staaten – ob es um die Wahl des Präsidenten geht, wo schon in der Vorauswahl der Kandidaten peinlich genau auf die Zahl der unternehmerischen Wohltäter hinter einem Bewerber geachtet wird, oder um eine Bürgermeisterwahl. Ist die New Yorker Wahl also gekauft?

Ein offensichtlicher Politikertyp ist Michael Bloomberg nicht: Leise und eher schüchtern im Auftreten (er hat über die vergangenen Jahre hinzugelernt), und in vielen Fragen eher ein Macher, der ungewöhnlich wird, wenn allzu viele demokratische Gremien ihm in die Quere kommen. "Ich bin kein professioneller Politiker", hat Bloomberg von Anfang an gesagt. Als er 2001 tatsächlich gewählt wurde, soll er seinen Assistenten ratlos gefragt haben: "So, und was machen wir jetzt?"

Er war aber ein sehr viel besserer Bürgermeister, als selbst seine Anhänger gedacht haben. Er drückte ein fast absolutes Rauchverbot in Bars durch, und trotz eines Proteststurms gibt es immer noch ein Nachtleben in New York City. Trotz massiver Haushaltsprobleme fand er Zeit und Mittel, sich um eine Verbesserung der Schulen zu kümmern, einen Ausbau der öffentlichen Gesundheitsversorgung. In seiner Administration, so bestätigen es ihm kundige Lokalreporter, herrscht eine Meritokratie und keine Vetternwirtschaft. Dass er ab und zu für einen Fototermin die U-Bahn benutzt statt seine gewohnten Limousinen, hat ihm keiner wirklich abgenommen, aber auch nicht übel. New Yorker haben ein entspanntes Verhältnis zu so etwas. Hier werden schließlich alle einmal reich enden.