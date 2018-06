Inhalt Seite 1 — Dumm gelaufen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Es war zu schön, um wahr zu sein. Bill Scannell, ein vielreisender Publizist aus Washington, hat kürzlich ein Zimmer im Hilton in Osaka gebucht. Der Spaß sollte zwei Dollar die Nacht kosten, 13 Nächte wollte Skannell bleiben. Gewöhnlich hätte ihn das um die 3.800 Dollar gekostet, aber nicht beim Online-Reisebüro Expedia. Dessen „Special Rate“ belief sich, inklusive Steuern, auf 48,34 Dollar für den ganzen Aufenthalt. Eine Summe, die Expedia geflissentlich von Scannells Konto abbuchte.

Das Problem ist nur, dass Expedia davon jetzt nichts mehr wissen will.

Scannell ist einer von vermutlich Hunderten Vielreisenden in aller Welt, die von Expedias tollem Angebot Wind bekommen hatten, sich ins Osaka Hilton oder das Tokyo Hilton einbuchten und jetzt ihre Buchungen storniert bekommen sollen. Besonders herb fällt die Enttäuschung für jene Reisenden aus, die begleitend auch noch Flüge (bei einem anderen Anbieter als Expedia), Weiterflüge, Mietwagen und so weiter bezahlt haben. Ein Teilnehmer auf Flyertalk.com will sich gar gleich für ein ganzes Jahr ins Hilton Tokyo eingebucht haben, um dort einen Job zu finden. Er wird jetzt wohl alternativ hier einziehen müssen.

Genau genommen handhabt Expedia den Zwischenfall von Land zu Land verschieden. In Deutschland gab es nach Expedia-Angaben 18 Buchungen der scheinbar billigen Hotels. Diese Reisen werden jetzt storniert, wenn die Expedia-Kunden nicht bereit sind, den vollen Preis zu zahlen. In einer paragraphengespickten E-Mail an die deutschen Kunden steht, dass „dieses rechtlich möglich ist“, und dass dieser Umstand „erst kürzlich höchstrichterlich bestätigt wurde“. „Für Deutschland kann ich auch mit Sicherheit sagen, dass wir keine Kompensationen wie Vouchers oder ähnliches anbieten“, sagt die Expedia-Pressesprecherin Claudia Ressel. „Wir sind da auf der ganz sicheren Seite“.