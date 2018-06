Frankreich erhält aus Brüsseler Töpfen rund 50 Millionen Euro für seine brennenden Vorstädte. Ist das nun eine gute oder eine schlechte Nachricht für die Pariser Regierung? Eine gute, denn was da Kommissionspräsident José Manuel Barroso mit Brief und Siegel Premier Dominique de Villepin versprach, kann das schlechte Image von "Brüssel" in Frankreich nur aufpolieren. Zur Erinnerung, die Franzosen kippten im Frühjahr mit ihrem Non den europäischen Verfassungsvertrag, rebellierten wenig später gegen chinesische Textilimporte in die EU und drohen jetzt gar mit Veto in der Welthandelsrunde. Da können die Gesten aus Brüssel die Gemüter eigentlich nur beruhigen.

Freilich, diese Hilfszusage ist auch eine schlechte Nachricht. Und das aus zwei Gründen. Zum einen steht Frankreich mit solcher Assistenz nun da, als wäre da eine Naturkatastrophe durch die Banlieue, die heißen Vorstädte gefegt und das stolze Land nicht in der Lage, der Folgen und Kosten allein Herr zu werden. Zum anderen spendiert die EU-Kommission hier Geldmittel, die Frankreich längst zustanden und von der Regierung nur nicht abgerufen wurden – und das auch noch aus einem Budgetposten, der für "urbane Entwicklung" vorgesehen war. Das bringt de Villepin in gewisse Erklärungsnot: Sollte seine Regierung nicht nur politisch, sondern auch finanziell einiges versäumt haben? War ihnen die soziale Lage in den Vorstädten derart gleichgültig, das sie bislang von Brüsseler Mitteln schlicht keinen Gebrauch machen wollte?

Eben noch hatte Präsident Jacques Chirac den europäischen Nachbarn die Vorzüge des "französischen Sozialmodells" angepriesen und dieses in leuchtenden Farben abgehoben gegen düstere "angelsächsisch-liberale" Anti-Vorbilder. Jetzt bekommt seine Regierung erste Hilfe ausgerechnet von dem Mann in Brüssel, der gerade in Chiracs Umgebung als Neoliberaler verschrieen ist (was Barroso nun gewiss nicht ist).

Schadenfreude ist gleichwohl fehl am Platze. Denn was Frankreich derzeit widerfährt, diese flammende Krise der sozialen Integration von Einwandererkindern, kann sich andernorts durchaus wiederholen. Kreuzberg ist nicht Clichy-sous-Bois – aber es könnte dazu werden, wenn die prekäre Eingliederung dort kippt und aus einem Spannungszustand ein Spannungsgebiet wird. Darum ist weder in Brüssel noch aus den Hauptstädten der geringste Einspruch gegen die Hilfsaktion zu hören.