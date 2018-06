Inhalt Seite 1 — By Design Seite 2 Auf einer Seite lesen

Bei vielen guten Ideen herrscht Unklarheit über die Herkunft. Das gilt auch im Fall des britischen "Penguin"-Taschenbuchs: War es wirklich so, dass der junge Verleger Allen Lane, als er übers herbstliche Wochenende 1934 seine Autorin Agatha Christie und deren Mann Max Mallowan in Devon besucht hatte, sich auf dem Bahnhof von Exeter nicht darüber beruhigen konnte, dass er für die Rückfahrt nach London nichts Vernünftiges zu Lesen kaufen konnte? Und stehenden Fußes beschloss, durch die Herausgabe von erschwinglichen, aber qualitätsvollen Taschenbüchern diese gigantische Marktlücke zu füllen?

Das zumindest ist die Standardversion, wie die "Penguins" vor 70 Jahren das Licht der Welt erblickten - wohl eher ein Mythos, wie Lanes Biograf Jeremy Lewis durchblicken lässt. Vielmehr hatte der Verleger die Zeichen der Zeit erkannt: Großbritannien verwandelte sich in den 1930er Jahren immer rapider in eine Massengesellschaft. Dies bescherte Büchern, wenn sie billig angeboten wurden, ein ganz neues Kaufpublikum. Die konsumfreundliche "Demokratisierung des Buches" gelang auch, weil Lane die günstige Kaufhauskette Woolworth’s als Partner gewinnen konnte. Zeitweise konnte man "Penguins" sogar am Automaten ziehen. Den Penguincubator hatte sich Lane ausgedacht.

Taschenbücher als solche waren dabei keine neue Erfindung, gerade nicht in englischer Sprache: Der Leipziger Verlag Tauchnitz brachte seit den 1840er Jahren in der Reihe Collections of British and American Writers einfache Ausgaben für den kontinentaleuropäischen Markt heraus (und zahlte, damals ungewöhnlich, Tantiemen), der britische Verleger J.M. Dent startete 1906 seine Everyman Library mit Klassikern für jedermann, und 1932 setzte der Albatross-Verlag als paneuropäisches Unternehmen zum Flug an. Doch gegenüber dem gebundenen – und teuren – Buch machten sie nur einen verschwindenden Bruchteil aus.

Allan Lane, der den stagnierenden Verlag The Bodley Head von seinem Onkel übernommen hatte, änderte dies – und stellte mit seinen so unschuldig daherwatschelnden "Pinguinen" in kürzester Zeit alle Vorläufer in den Schatten. Ernest Hemingway, André Mauroix, Dorothy L. Sayers, Compton Mackenzie und Agatha Christie lauteten Autorennamen unter den ersten zehn, die Lane als kleines Taschenbuch, damals noch mit identischem Schutzumschlag, auf den Massenmarkt brachte und damit allgemein zugänglich machte – viele berühmte Namen folgten. Lange hielten sich auch die "Penguin Specials": Schnell geschriebene, aktuelle Bücher zu Themen des Zeitgeschehens, beispielsweise Stefan Lorants "I Was Hitler’s Prisoner" von 1939, in dem der von den Nazis abgesetzte und dann eingesperrte, frühere Chefredakteur der "Münchener Illustrierten Zeitung" von seinen Hafterfahrungen und dem Charakter der Herrschaft Hitlers berichtete.

Die "Penguins" stießen damit eine Entwicklung an, die erst nach dem Zweiten Weltkrieg auch andere Länder wie die USA und dann auch Westdeutschland erfasste, wo Ernst Rowohlts "Rotationsromane" (rororo) das Taschenbuch etablierten. Dem enormen Erfolg von Lanes Schöpfung kam zugute, dass die Titelgestaltung der neuen "Marke" so schlicht wie ansprechend wirkte. Die Paperback-Revolution von 1935 ließ den Begriff "Penguin" zeitweise zum Synonym für Taschenbuch schlechthin werden und verschaffte dem Verlag fast die gleiche, dem Gemeinwohl verpflichtete Aura wie der BBC. Sie war ein verlegerischer Erfolg by design .

Dabei war der Beginn sehr improvisiert. Um das Logo des Verlags zu gestalten, wurde eine junge Bürokraft, der damals 21-Jährige Edward Young, mit Stiften und Malpapier zum Aquarium des Londoner Zoos geschickt, um sich Inspirationen zu holen. Von dem späteren "Penguin"-Produktionsmanager stammte auch das dreiteilige Cover: Kopf und Fuß in leuchtendem Orange für Romane (und Grün für Krimis, Dunkelblau für Biografien), dazwischen Titel und Autorenname im damals neuen Gill-Sans -Schrifttyp auf weißen Grund gesetzt. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg gab der vor den Nazis in die Schweiz geflohene Typograph und Designer Jan Tschichold den klassischen Covers den letzten Schliff und zeichnete auch den Pinguin neu. Das Logo hielt bis 2003.