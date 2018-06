Was eigentlich ist Fortschritt? Und wie bewegt die Welt sich voran? Wir hätten es gerne so, dass geplantes menschliches Handeln und gezieltes Einwirken die Dinge absichtsvoll in die richtige Richtung treiben – weshalb wir ja auch immer die berühmten "richtigen Schritte in die richtige Richtung" tun. Nur – geht es wirklich so voran in der Welt?

Schauen wir doch nur auf unsere individuellen Biographien – oder die Biographien größerer Geister: Stets werden sie so erzählt, als entfalte sich das Leben nach einer zielstrebigen inneren Logik. Aber so sehen die Dinge nur im Rückblick aus. Das Ergebnis wirft sich sozusagen als Ursprungslogik in das anfängliche Bild zurück – und prägt hernach die (spätere) Wahrnehmung des Ganges aller folgenden Dinge. Aber würde es sich zutrauen, angesichts eines jungen, aufsässigen Menschen vorherzusagen: Daraus wird gewiss einmal der Nobelpreisträger Albert Einstein…

Wie in der persönlichen, so auch in der Geschichte eines Volkes: Hinterher weiß man, wenn man sich anstrengt, nicht nur wie, sondern auch warum alles so (und nicht etwa anders) gekommen ist. Das Ergebnis prägt also, nachträglich, seine eigenen Voraussetzungen. Doch eines der interessanten historischen Experimente ist die intellektuell-literarische Übung, in der man fiktionale Geschichte schreibt. Wie sähe die Welt aus, wenn Hitler 1938 in einem Verkehrsunfall umgekommen wäre? Wie wäre der Vietnam-Krieg weitergegangen, wenn John F. Kennedy nicht einem Attentat zum Opfer gefallen wäre? Aber auch solche Denkübungen bleiben völlig abstrakt, weil man ja in der Geschichte nie eine, und nur eine Bedingung durch eine andere ersetzen kann.

Warum kommen wir heute auf dieses Kapitel der Geschichts- und Fortschrittstheorie zu sprechen?



Deshalb, weil ich vor fünfzehneinhalb Jahren anlässlich eines ZEIT -Interviews mit dem eben demokratisch gewählten DDR-Ministerpräsidenten Lothar de Maizière dessen stellvertretende Pressesprecherin Angela Merkel kennen gelernt habe – und heute so gerne behaupten würde: "Schon damals habe ich erkannt: Diese junge Frau wird eines Tages deutsche Bundeskanzlerin!" Habe ich aber nicht erkannt. Sonst wohl auch niemand.

Und auch das habe ich nicht erkannt – etwa am 22. Mai dieses Jahres oder schon früher: Vom 22. November 2005 an wird ganz Deutschland im Wesentlichen von zwei Ostdeutschen regiert werden – von Angela Merkel und Matthias Platzeck. Eine Tatsache übrigens, die für die innere Einheit Deutschlands mehr bewirken kann, als noch so viele geplanten und beabsichtigten Schritte sonst. Sofern nicht, was man ja nie wissen kann, am Ende alles ganz anders kommt.

Aber irgendwann später wird ein Historiker sich hinsetzen und uns, das heißt, unseren Nachkommen im Sinne einer rückblickenden Fortschrittslogik erklären, warum alles in geschichtlicher Notwendigkeit darauf hinsteuerte, dass im Jahr 2005 die Deutschen sich einsichtig zeigten und sagten: Jetzt ist es an der Zeit, dass wir endlich den doppelten Fortschritt wagen – erstmals eine Frau als Kanzler, erstmals zwei Ostdeutsche an der Tête unseres Staatswesens! Nur dass es halt keiner gemerkt hat, damals. Das heißt, heute…