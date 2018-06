Ein zynisches „"Cheers, Tessa"“ erschien dieser Tage auf der Titelseite der Daily Mail . Unter dem Prost für Kulturministerin Tessa Jowell prangten Bilder alkoholisierter Anarchie: junge Frauen, die sich auf offener Straße erbrechen, Horden volltrunkener Jugendlicher, Schlägereien, Polizisten, die Alkoholleichen von der Straße auflesen. Die Botschaft ist klar: Mit der Liberalisierung der Ausschankzeiten für Alkohol gibt eine verantwortungslose Regierung grünes Licht für den großen britischen Suff. Seit vergangenem Donnerstag darf theoretisch rundum die Uhr Alkohol ausgeschenkt und verkauft werden. Bislang hatten Kneipen um 23 Uhr zu schließen. Rund 40 Prozent der 190.000 Gastwirtschaften und Clubs in Großbritannien beantragten eine längere Lizenz. Die meisten wollen lediglich am Wochenende zwei Stunden länger offen bleiben.

Begierig versuchten die Medien an den vergangenen Abenden, den Beweis für die anrollende Katastrophe zu erbringen. Zeitungen schickten Reporter aus, um alkoholische Exzesse zu dokumentieren; Fernsehen und Radio schalteten Live in Pubs und Vergnügungsdistrikte, um enthemmtes Jungvolk vorzuführen. Mediziner, Sozialarbeiter und Polizisten verkündeten vor Kameras und Mikrofonen den Anbruch der Alkohol - Apokalypse. Die Regierung Blair bekam kalte Füße, gab der Polizei das Recht, härter durchzugreifen und auf der Stelle Geldstrafen für Trunkenheit zu verhängen, mochte das neue Gesetz aber doch nicht stoppen.

Die alkoholische Entfesselung blieb aus. Zur bitteren Enttäuschung des schrillen Chors der Warner. Der Einbruch des Winters mag geholfen haben. Es war die vergangenen Abende eher ruhiger als sonst. Die Regierung konnte erst einmal aufatmen. So recht hat sie immer noch nicht begriffen, warum so heftig auf sie eingeprägelt wird. Vor ein paar Jahren noch wurde ihr Plan, die antiquierten Regeln abzuschaffen, beinah einhellig begrüßt. Nur auf der Insel konnte man am späteren Abend nach Konzert oder Kino keinen Drink mehr nehmen, weil nach 23 Uhr nichts mehr lief. Zuletzt aber suggerierten die massiven politischen wie medialen Proteste, dass mit der Liberalisierung, der Untergang der Zivilisation anbreche. Warum?

„"Wir trinken nicht, wir saufen wie Proleten“", schrieb ein Kolumnist. Daran ist etwas dran. „ Binge drinking “ ist eine angelsächsische Spezialität. Vor allem jüngere Leute, zunehmend auch junge Frauen, schütten Alkohol in sich hinein, um rasch „legless“ oder „pissed“ zu werden. Exzessiver Alkoholkonsum führt oft zu Krawallen, aber auch sexueller Enthemmung. Ein Gericht wies gerade die Vergewaltigungsklage einer jungen Frau ab, die im Zustand der Trunkenheit ihr Einverständnis zu Sex gegen hatte.



Auch in „ good old England“ wurde früher viel gesoffen. Neu ist der öffentlich, auf Straßen und Plätzen, dargebotenen Hedonismus, den man Großbritanniens Beitrag zur europäischen Kaffeehaus-Kultur nennen könnte. Der Trend, der während der Thatcherjahre begann, verschärfte sich im Dauerboom der vergangenen Dekade. Großbritannien ist wohlhabender, moderner und respektloser geworden. Enthemmung ist in gewisser Weise der Preis, den die Gesellschaft für ökonomischen Fortschritt und das Wegbrechen sozialer Schranken zahlt. Das löste eine Welle moralischer Panik aus, die zuletzt, geschört von Zeitungskampagnen wie der Daily Mail , beinah hysterische Züge annahm. Die Liberalisierung der Ausschankzeiten ist so oder so ein vernünftiger Schritt, weil nun zumindest die Möglichkeit besteht, Drinks in gemächlichlerem Tempo zu sich zu nehmen. Ob sie freilich genutzt wird, steht auf einem anderen Blatt.