Viel war vor diesem Mittwoch darüber gerätselt worden, ob es Bundeskanzlerin Angela Merkel wohl gelingen würde, in ihrer Regierungserklärung ein Leitmotiv für die kommenden Jahre zu finden, eine Idee für diese Große Koalition, von der bisher stets geschrieben worden ist, ihr fehle das übergeordnete Ziel, die Richtung. Bisher schien vor allem die Sanierung des Haushalts die politische Klammer zu sein. Zur Versinnbildlichung tranken die Koalitionäre öffentlich Wasser.

In ihrer Regierungserklärung hat Merkel zumindest den Versuch gemacht, dieses allzu trockene, allzu sachliche Leitmotiv durch ein anderes zu ersetzen. Sie hat das geschickt getan, mit einer Verneigung vor einer der Traditionsfiguren des Koalitionspartners, Willy Brandt. Dessen Motto "Mehr Demokratie wagen" ergänzte sie durch ein "Mehr Freiheit wagen" . So sehr sich die SPD über das Brandt-Zitat gefreut hatte, das übrigens auch die Linkspartei zu demonstrativem Klatschen veranlasste, das verlangte Mehr an Freiheit wurde von der SPD dann doch nur sehr zögerlich mit Beifall bedacht.

Überhaupt fiel es der SPD sichtlich noch schwer, die neue Kanzlerin als die ihre wahrzunehmen und entsprechend durch Beifall zu unterstützen, obwohl Merkel an vielen Stellen bemüht war, dem Koalitionspartner Gutes zu tun. Das galt für die Verneigung vor Willy Brandt, aber auch für den ausdrücklichen Dank an Bundeskanzler Gerhard Schröder, der sich mit seiner Agenda 2010 um das Land verdient gemacht habe.



Doch neben den Referenzen an die Sozialdemokratie (und der Verneigung vor christlich-sozialen Motiven) gab es da eben auch noch die andere Strömung in Merkels Rede. Es sind jene Elemente, die von ihrem ursprünglichem Anspruch für eine schwarz-gelbe Regierung übrig geblieben sind. Von einer "neuen Gerechtigkeit" ist da etwa die Rede, die Menschen nicht entmündige sondern sie befähige, selbst Verantwortung zu übernehmen. Das ließe sich auch so lesen: Der Sozialstaat wird zurückgebaut. In die entstehende Lücke fügt sich dann "Eigenverantwortung".

In dem "Mehr an Freiheit", das Merkel einfordert, liegt durchaus Sprengstoff für die neue Regierung. Wie dieser neue Freiheitsbegriff konkret ausgestaltet wird, daran dürften sich in Zukunft, zum Beispiel wenn es an den Umbau des Gesundheitssystems geht oder an weitere Reformen auf dem Arbeitsmarkt, scharfe Debatten entzünden. Bislang halten in der Koalitionsvereinbarung marktliberaler Freiheitsdrang und sozialdemokratisches (oder christsoziales) Sicherheitsbedürfnis einander die Waage. Das muss nicht so bleiben.

Gut möglich, dass insbesondere das zweite Motiv, das Merkel eher am Ende ihrer Rede anklingen ließ, für die Politik der kommenden Jahre bestimmend sein wird. Die "Politik der kleinen Schritte", wie sie der Großen Koalition immer wieder vorgeworfen werde, sei durchaus kein Konstruktionsfehler, sondern gewollt, sagte die Frau, die noch vor kurzem noch vom "Durchregieren" sprach. Bereit, aus der Not eine Tugend zu machen, fügte sie gleich noch an, die vielen kleinen statt des einen großen Schritts seien ohnehin der modernere Ansatz. Statt Kopfpauschale oder Bürgerversicherung wird es jetzt also einen dritten Weg geben. Besser so, sagt die lernfähige Frau Merkel.

Wird die Politik des Nachbesserns nun also zum Prinzip erhoben, wie die FDP der Regierung vorwarf? Sollte tatsächlich eine Konsolidierung des Haushalts dabei herauskommen, wäre dies, bei aller Schnödigkeit, nicht das Schlechteste. Und ein Ziel hat Angela Merkel selbst erneut genannt: die Arbeitslosigkeit zu senken. Daran wolle sich die Regierung messen lassen, hat sie gesagt. Das hat man schon einmal gehört, es ist schon einmal geschehen, und es wird mit Sicherheit diesmal erst recht geschehen.