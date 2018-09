Das ist das Schlimmste, was der deutschen Mannschaft passieren konnte. Costa Rica. Nie gehört? Jedenfalls nicht was die Rolle im internationalen Fußball betrifft. Einmal kamen die bis zum WM-Achtelfinale in Italien, und das war’s.Noch nie traf eine deutsche Mannschaft während einer Weltmeisterschaft auf Costa Rica – und nun gleich beim Eröffnungsspiel in München. Es gibt nur zwei Möglichkeiten: Entweder Deutschland schlägt den Nobody, wie es während der WM 2002 Saudi-Arabien vom Platz räumte: mit einem Kantersieg. Oder die Sache verläuft wie so oft bei Eröffnungsspielen: holprig, nervös, verkrampft.Dann die Polen, die sich in der Qualifikation gegen England beachtlich aus der Affäre zogen. Ein starker Gegner. Man denkt sofort an die dramatische "Wasserschlacht" von 1974. Diesmal trifft man sich im zweiten Gruppenspiel in Dortmund, ein Heimspiel für den Dortmunder Eby Smolarek. Man kann sich vorstellen, dass es für die Deutsche Abwehr dann zur ersten ernsthaften Bewährungsprobe kommt. Mit einem Sieg gegen Polen aber könnte Klinsmanns Team vorzeitig ins Achtelfinale einziehen.Das letzte Gruppenspiel gegen Ecuador hätte dann nur noch statistischen Wert. Die Ecuadorianer haben zuletzt in der Qualifikation Brasilien und Argentinien geschlagen, allerdings in den Höhen der Andenbergwelt, auf abenteuerlichen 3000 Höhenmetern. In größerer Nähe zum Meeresspiegel agieren sie eher harmlos.Jürgen Klinsmann war am Freitag abend in Leipzig also entspannt wie schon lange nicht mehr: "Die Auslosung hat uns einen kleinen Hilfewink gegeben", sagte der Bundestrainer, "jetzt kann es losgehen". Man wolle das Publikum gewinnen im ersten Spiel in der "wundervollen Münchner Allianz-Arena". Fußball-Denker Günter Netzer ergänzte, in bewährter Nüchternheit: "Das Losglück ist zurück. Es gibt keine Ausrede für ein eventuelles Ausscheiden in dieser Gruppe".Da hat er Recht. Im Achtelfinale, übrigens, könnten die Deutschen nach einem Gruppensieg auf England oder Schweden treffen.Gruppe E

In Italien werden sie am Freitag abend kaum gefeiert haben. Die Gruppe E - mit Ghana, Tschechien und den USA als Gegner der Südeuropäer – ist wohl die stärkste. Tschechien ist eines der Teams, auf die man, wenn man Geld übrig hätte, durchaus eine mittelgroße Summe setzen könnte – wohlgemerkt: auf den Titelgewinn. Die USA sind durchaus mehr als ein Aussenseiter, und Ghana ist unter den afrikanischen Teams mit am schwersten auszurechnen. Bei Weltmeisterschaften lief es bisher nicht so gut, wie das Internetlexikon Wikipedia vermeldet, und zwar unter der Rubrik „Erfolge“: 1930 bis 1958: nicht berechtigt

1962: in der Qualifikation gescheitert

1966: Meldung zurückgezogen

1970 bis 2002: in der Qualifikation gescheitert. In sofern hat das erste Gruppenspiel der Italiener gegen Ghana in Hannover eine ähnliche Bedeutung, wie das Eröffnungsspiel der Deutschen gegen Costa Rica in München. Können die Italiener überzeugend starten, wird das Team um den Altstar Alessandro del Piero aus Turin zu einem Turnierfavoriten. In Deutschland kann sich das Team jedenfalls auf große Unterstützung auch vonseiten der deutschen Fans freuen.Das zweite Spiel gegen die USA im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern dürfte dann zu einer der spannensten Begegnungen der Vorrunde werden. Die Amerikaner tendieren in den letzten Turnieren stetig aufwärts, zuletzt überzeugten sie 2002: Im Achtelfinale, mit 2:0 gegen damals schon starke Mexikaner. Im Viertelfinale musste man sich dann der deutschen Mannschaft geschlagen geben – aber nur knapp, und aus deutscher Sicht auch glücklich, mit 0:1.Im letzten Gruppenspiel duellieren sich die Italiener mit den Tschechen um Tomas Rosicki – eine Partie, bei der das erste Mal „echte Turnieratmosphäre“ entstehen könnte. Und wenn es „nur“ um den Gruppensieg geht. Für den zweiten dieser Gruppe wird im Achtelfinale aller Voraussicht nach Endstation sein, denn man trifft dort, wenn nicht alle Gesetze des Fußballs außer Kraft gesetzt werden – auf Brasilien. Legen wir uns fest: Die Italiener werden ungeschlagen Gruppensieger.Gruppe H

Interessiert sich irgend jemand für die Gruppe H? Sind das nicht die Spielpaarungen, für die man seine Tickets schleunigst wieder zurückgeben möchte? Saudi-Arabien gegen Tunesien gegen die Ukraine gegen Spanien? Haben ja tolle Fußballer, die Spanier. Werden aber auch bei dieser Weltmeisterschaft, wie immer, nix reißen. Aber die Ukraine! Gruppensieger in der WM-Qualifikation!! Alptraum des amtierenden Europameisters Griechenland!!! Schevchenko!!!! Keiner soll die Ukraine unterschätzen. Weil sie nämlich vor Spanien Gruppensieger werden, im Achtelfinale gegen die Schweiz gewinnen und dann im Viertelfinale gegen Brasilien kommen.