Nach der Ankündigung des ehemaligen Kanzlers Gerhard Schröder, beim Betreiber der Ostsee-Pipeline Gasprom einzusteigen, gibt es erste offene Spannungen zwischen den Regierungsparteien. Führende Sozialdemokraten verwahrten sich in scharfer Form gegen neue Attacken aus dem schwarzen Lager und nahmen Schröders Engagement demonstrativ in Schutz. Der Vizechef des russischen Energiekonzern Gasprom, Alexander Medwedew, sprach in Berlin unterdessen von einer "Hysterie der Presse". Sie diene nur als Vorwand, das deutsch-russische Gas-Projekt zu torpedieren.

"Wir sind froh, glücklich und stolz, dass Herr Schröder die Aufgabe übernommen hat", betonte Medwedew, der auch Aufsichtsratschef von Gasprom ist. Der Ex-Kanzler sei aus Sicht der Aktionäre der richtige Mann, um das Vorhaben voranzutreiben.

Der Ex-Kanzler soll auch in die operative Führung bei dem Pipeline-Bau eingebunden werden. Anders als in Deutschland üben Aufsichtsräte in Russland - ähnlich wie im angelsächsischen Raum - auch solche vorstandsähnlichen Aufgaben aus. Laut Medwedew habe man über die Höhe der Vergütung für den Ex-Kanzler derzeit aber noch nicht entschieden. Die Summe würde erst bei der ersten Sitzung des Gremiums im schweizerischen Zug festgelegt.

Als "abwegig" bezeichnete SPD-Fraktionschef Peter Struck Kritik von Bundestagspräsident Norbert Lammert und anderen führenden Unionspolitikern. An Schröders beruflichen Pläne gebe es nichts zu beanstanden. "Sein Engagement ist hilfreich für unser Land", sagte Struck.

Auch SPD-Generalsekretär Hubertus Heil nannte die Angriffe aus der Union in "Art und Weise nicht akzeptabel". Er ermahnte den Koalitionspartner zu einem "verantwortlicheren Umgang" mit diesem Thema. Wer Schröders Integrität in Zweifel ziehen wolle, "trifft auf unseren Widerstand", betonte Heil.

Demgegenüber erklärte CSU-Landesgruppenchef Peter Ramsauer, die Debatte um Schröder sei kein Problem der Regierung oder der Union, sondern das der SPD. "Die Karten müssen auf den Tisch", forderte Ramsauer. Schröder müsse sich fragen lassen, ob er noch als Kanzler entsprechende Abmachungen getroffen habe.