Es glitzert und schimmert im vorweihnachtlichen Britannien, als ob nicht eben erst düstere Prognosen über einen möglichen winterlichen Blackout, den Zusammenbruch der Stromversorgung, durch die Medien geisterten. Stärker denn je zuvor frönt man in Großbritannien der Lust am Christmas-Bling . Vor allem auf dem Lande und in den Vorstädten wetteifern die Bewohner meist eher bescheidener Häuser, ihre Mitmenschen mit weihnachtlichen Lichtspielen zu beeindrucken - ob sie das nun mögen oder nicht.



An Hauswänden, Fenstern und in Vorgärten blinken und glitzern Weihnachtsmänner und Rentierkutschen, Sterne und Kometenschweife, Schneemänner und Krippenszenen; tausende von Birnen glühen rhythmisch auf, illuminieren die Konturen von Häusern, komplizierte Schaltsysteme sorgen für rastlose, vielfarbige Bewegung. Da und dort schwebt über all dem auch noch ein riesiger, aufblasbarer Santa Claus, der hell angeleuchtet den Nachbarn wochenlang in die Fenster schaut. Was nicht bei jedermann Gefühle der Dankbarkeit auslöst. Davon zeugt die Website "No more ugly Christmas lights" , die sich darauf spezialisiert hat, die bemerkenswertesten Exzesse zu dokumentieren.

In feineren Kreisen rümpft man die Nase über die Chavs , die es von Jahr zu Jahr zu höherer Fertigkeit in der Kunst des Lichterkitsches bringen – wie grell, wie vulgär, wie neureich. Als Chavs bezeichnet man auf der Insel Leute ohne Geschmack aber mit etwas Geld. Kulturpessimisten deuten den energieintensiven Weihnachtsglitzer als Indiz für den unaufhaltsamen Vormarsch einer amerikanisierten Proletenkultur. In den Lichterorgien spiegelt sich wachsender Wohlstand breiter Bevölkerungsschichten wieder, verbunden mit der garnicht so klammheimlichen Lust, ihn demonstrativ zur Schau zu stellen. Seht her, was kümmern uns Kosten für tausende von Glühbirnen und Strom, wir können es uns leisten. Ein bisschen zu protzen, hat immer schon Spaß gemacht. Früher war es die Automarke, nun sind es auch noch die strahlendsten Christmas Lights . Mögliche Sorgen über Stromkosten oder garstigen Treibhaus Emissionen spielen keine Rolle.

Im Wettstreit der Illuminationen klingt zugleich auch immer stärker ein Hauch von Kulturkampf an. Die Beleuchtungen, ob geschmacklos oder nicht, sollen immer häufiger zugleich als ein trotziges Bekenntnis zur christlichen Weihnacht verstanden werden. In ländlichen Kneipen erregen sich Zecher gerne und oft über die neuesten Beispiele für " Political Correctness gone mad ", für "idiotische Politische Korrektheit". Vor Weihnachten häufen sich die einschlägigen Horrorstories. An vielen Orten arbeiten hypersensible Lokalpolitiker und Verwaltungen unermüdlich daran, Weihnachten regelrecht auszumerzen - aus Rücksicht auf religiöse Minderheiten.



Birmingham verbannte sechs Jahre lang christliche Symbole von öffentlichen Plätzen und taufte Weihnachten in "Winterval" um. Der Rat des Londoner Stadteil Lambeth, seit langem als Hochburg der " loony left ", der "verrückten Linken" bekannt, nennt die festliche Beleuchtung entlang von Straßen und an öffentlichen Gebäuden in diesem Jahr "Winterlichter" und, bizarrerweise, auch " Celebrity Lights ". Was dem dortigen Stadtrat neben wütenden Protesten aus der Bevölkerung auch eine Menge redlich verdienten Spottes einheimste. Schulen setzen Krippenpiele ab, Behörden untersagen den traditionellen Brauch des " Carol Singing ", des Singens von Weihnachtsliedern auf öffentlichen Plätzen. Museen strichen AD, Anno Domini und BC, Before Christ , um bloß nicht zartbesaitete Nichtchristen nur ja nicht zu vegrätzen. Viele offizielle Weihnachtsgrüße beschränken sich seit langem auf das multikulturell behutsame " Season Greetings ".

Selbst George Bush auf der anderen Seitedes Atlantik scheint nicht gefeit gegen den Bazillus der PC Senisbilität, wie seine Weihnachtskarten andeuten. Von Amerika hatte in den späten achtziger Jahren die politische Korrektheit auch Großbritannien erfasst und den Briten neben unfreiwillig komischen Begriffen auch eine Menge von Regeln und Verbote beschert. Eben auch die Attacke auf das Weihnachtsfest. Dabei haben weder Hindus, Buddhisten noch Sikhs über den weihnachtlichen Rummel geklagt. Selbst aus muslimischer Ecke wurde nur eine Beschwerde registriert. Im säkularisierten Westen ist das Christfest ohnehin zu einem Festival des Konsums mutiert, an dem sich auch ethnischen Minderheiten durchaus lustvoll beteiligen.

Der Kampf um Weihnachten wird weitergehen. Nichts spricht dafür, dass britische Städte und Dörfer bald wieder in winterlicher Dunkelheit versinken werden. Es sei denn, die düsteren Prognosen über massive winterliche Stromausfälle würden sich bestätigen. Ein Verleger wittert offenkundig bereits einen neuen Markt. Demnächst kommt ein Bildband mit den eindrucksvollsten Christmas Lights in die Buchläden.