Als die iranische Fußballnationalmannschaft sich am 9. Juni für die Weltmeisterschaft qualifizierte, herrschte Ausnahmezustand im Iran. Hunderttausende strömten in die Straßen von Teheran. In persischer Tradition wurden Süßigkeiten verteilt , bis tief in die Nacht feierte und tanzte das Volk. Und siehe da: Die islamistischen Regeln galten ihm nicht viel. Junge Frauen legten ihre Schleier ab. Damals war Chatami noch Präsident, er feierte mit.

Heute ist alles anders, und die Erinnerungen an die Straßenszenen des 9. Juni sind dem gegenwärtigen Präsidenten unerträglich. Feiern, tanzen, Freude und Begeisterung, das alles verstößt nicht nur gegen die islamischen Gesetze, wie sie Machmud Achmadinedschad versteht, nein, derlei gefährdet auch das Regime. Wer weiß schon in einer unterdrückten Gesellschaft, wohin Freiheitsausbrüche führen?

Wegen seiner wiederholten antisemitischen Ausfälle forderten am Mittwoch einige Politiker den Weltfußballverband FIFA auf, den Iran von der Weltmeisterschaft auszuschließen. "Ein Land mit einem solchen Präsidenten, der das Land in die Isolierung treibt, hat bei der Fußball-Weltmeisterschaft nichts zu suchen", sagte Angelika Beer, EU-Abgeordnete der Grünen, im RBB-Inforadio. Der Co-Vorsitzende der Grünen im Europaparlament, Daniel Cohn-Bendit, schlug ebenfalls vor, den Ausschluss Irans von der WM zu prüfen: "Das würde eine ernsthafte Debatte im Iran auslösen."

Die Vorstellung, diese Bedrohung könnte eine "Debatte auslösen" – in welcher Öffentlichkeit? – oder Achmadinedschad beeindrucken, gar beeinflussen, ist naiv, um das Mindeste zu sagen. Jeder Tag bringt einen weiteren Beweis dafür, dass Achmadinedschad sich nicht um die Warnungen des Westens schert, gleich, ob es um Atomrüstung oder Antisemitismus geht. Nichts kann ihn von dem Ziel abbringen, das Erbe des Ajatollah Khomeini anzutreten und die muslimische Welt unter seine Führung zu bringen. Was die muslimischen Massen empfinden, das ist ihm wichtig, und nicht, was Regierungen äußern. Demagogie, nicht Diplomatie, das ist sein politisches Prinzip. Achmadinedschad weiß genau, dass seine Äußerungen zu Israel von einer Mehrheit in den muslimischen Ländern begrüßt werden.

Das ist kein zwingendes Argument gegen Sanktionen, denn Achmadinedschad befindet sich inmitten eines Machtkampfes zwischen unterschiedlichen konservativen Fraktionen des Herrschaftssystems, und es mag sein, dass wirtschaftliche Sanktionen seine inneriranische Stellung schwächen würden. Aber ein Ausschluss aus der WM? Der würde nicht die Privilegierten treffen, sondern das Volk, dem das Regime ohnehin jede Freude und Lust untersagen will. Ist es denn nicht sonnenklar, dass den iranischen Hardlinern diese WM unheimlich ist?

Vielleicht liegt's an der Jahreszeit. Die nachrichtenarmen Tage beginnen. Da kann man sich mit Abstrusitäten bemerkbar machen; die Grünen sind in dieser Disziplin keineswegs Mittelmaß.