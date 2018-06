BushJazzSironeRevolutionary EnsembleCooperJerome HadenCharlie Liberation Music Orchestra

Ism sei die Oberfläche und Schism der Mist, den die Regierung zudecke. Wenn der Jazz-Bassist Sirone über sein neues Stück Ism Schism spricht, wird er politisch und will sich zugleich nicht aufs Politische beschränken. Der Name Revolutionary Ensemble ziele vor allem auf die Veränderung der Gedanken, des Bewusstseins. "Die Musik, die wir machen, kommt aus dem Untergrund", fügt der Geiger Leroy Jenkins hinzu.

Damals, Anfang der Siebziger, als sie mit dem Schlagzeuger Jerome Cooper ihre Gruppe gründeten, wollten sie den bis heute zauberhaften Klang mit Geige, Bass und Schlagzeug – ein Trio ohne Leader, alle gleichberechtigt. Die Haltung war und ist: Man will bessere Arbeitsbedingungen für Künstler, eine bessere Gesellschaft, eine neue Musik. Sie spielen jedes Konzert, als wäre es ihr letztes.

Das junge New Yorker Pi-Recordings hat im vergangenen Jahr die Gelegenheit genutzt, nach 27 Jahren eine neue Studioaufnahme mit dem Ensemble zu machen. And now... enthält wunderschöne Kompositionen, unter ihnen Jerome Coopers New York Reportage 911-544 oder Berlin Erfahrung von Sirone, der 1989 als DAAD-Stipendiat in die Stadt kam und bis heute geblieben ist.

Politisch-rebellisch ist auch Charlie Haden. "Wir mögen zwar die Wahl verloren haben", sagt der Bassist zur Niederlage der Bush-Gegner, aber man fühle sich deshalb nicht von der Verpflichtung frei, Humanität und Anstand in den USA einzuklagen. Deshalb heißt die neue CD seines Liberation Music Orchestra auch Not in Our Name. Wie er mit singbaren Themen und harmoniesüchtiger Dichte den politischen Widerstand gegen die Bush-Administration zu mobilisieren gedenkt, bleibt sein Geheimnis. Haden glaubt an Schönheit als Waffe, Carla Bley schrieb ihm ebensolche Arrangements, mag es selber aber eigentlich lieber laut und, ja, dissonant.



Alle bereits erschienenen Plattenvergleiche im großen musikalischen Jahresrückblick von ZEIT online finden Sie auf unserer Musikseite