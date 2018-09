Das Magazin Nature hat in einer Stichprobe die Qualität von wissenschaftlichen Artikeln der Onlineenzyklopädien Encyclopaedia Britannica und der englischen Wikipedia untersucht. Das Ergebnis überrascht: Die Qualität in der offenen, von jedem Nutzer frei änderbaren Wikipedia unterscheidet sich kaum von der redaktionell betreuten Onlineausgabe der Britannica. © Wikimedia BILD

Um die Qualität zu prüfen, ließ Nature 50 Einträge aus verschiedenen Wissenschaftsbereichen von Experten prüfen. Acht Artikel wurden aufgrund sehr grober Fehler für untauglich befunden, vier aus jeder Enzyklopädie. Bei sonstigen Fehlern lagen die beiden ungleichen Konkurrenten dicht beieinander: Die Tester fanden 162 Fehler in der Wikipedia und 123 in der Britannica.

Beide Zahlen überraschen angesichts der unterschiedlichen Voraussetzungen: In der Wikipedia kann jeder Internetnutzer mit wenigen Mausklicks die Artikel so verändern, wie er möchte. Auch Fehler bleiben so lange erhalten, bis ein anderer sie bemerkt und korrigiert. Dazu kommt die Zerfaserung: Viele Köche sind nicht automatisch eine Garantie für guten Brei. "Von Zeit zu Zeit ist es notwendig, dass sich jemand des Artikels in Gänze annimmt und für eine einheitliche Struktur sorgt", sagt Kurt Jansson, Vorsitzender des deutschen Wikipediavereins Wikimedia. Diese Aufgaben werden bei der Britannica von einer Redaktion erledigt, bei der Wikipedia vertraut man schlicht auf eine hohe Zahl von Nutzern.

Der Test von Nature betrifft zwar die englischsprachige Wikipedia. Kurt Jansson ist aber zuversichtlich, dass die deutsche Wikipedia mithalten kann: "Wenn sich ein Artikel ein wenig entwickelt hat wird häufig in die Versionen der anderen Sprachen, vor allem natürlich der englischen Wikipedia, geschaut. Die Artikel werden verglichen und geprüft, ob im eigenen Artikel vielleicht wichtiges ausgelassen wurde, oder man lässt sich von Aufbau und Struktur inspirieren." Bislang gibt es für die Verlässlichkeit der deutschsprachigen Wikipedia keine wissenschaftlichen Beobachtungen.