Melksham ist nicht gerade das Aushängeschild der Grafschaft Wiltshire. Das gleißende Mittagslicht eines außergewöhnlich milden, englischen Vorweihnachtstags lässt den kleinen Ort, zwei Autostunden westlich von London gelegen, noch unvorteilhafter erscheinen. Endloser Verkehr windet sich durch eine schmale, schmucklose Hauptstraße.



Dabei ist ausgerechnet dieser trostlose Ort ein Zentrum froher Botschaften. Melksham hat eine bemerkenswerte Dichte an Weihnachtsenthusiasten. Seit einigen Jahren herrscht unter den Bewohnern ein reger Wettbewerb in Sachen leuchtender Dekorationen . Angefangen hat es mit dem heute 22-jährigen Elektriker Alex Goodhind, dessen jugendliche Freude an Lichtern dazu geführt hat, dass das elterliche Haus jeden Dezember bunter blinkte: mit illuminierter heiliger Familie, grasenden Lämmern und Rad fahrenden Nikoläusen. Davon profitiert der Ort - und andere auch: Letztes Mal sammelte Goodhind über 4.500 Euro für Tsunami-Opfer.



Zu ungleich größerer Berühmtheit hat es ein anderer Melkshamer gebracht. Andy Park ist ebenfalls Elektriker und Spezialist für die Reparatur von Haushaltsgeräten. Der 45-Jährige, bekannt als Mr. Christmas , feiert nach eigenem Bekunden seit über zwölf Jahren Weihnachten nicht nur am 25. Dezember, sondern jeden Tag - mit allem, was zu einer richtigen English Christmas seit viktorianischen Zeiten dazu gehört: Truthahn und Röstkartoffeln, Sherry, Mince Pies und Champagner, Geschenken und der Ansprache der Monarchin. Pünktlich um drei Uhr erscheint Königin Elisabeth II. allnachmittäglich auf dem Bildschirm, mit einer Weihnachtsrede vom Videoband. Das Angebot, ihre Ansprache bei Park zu Hause aufzunehmen, hat die Queen vor ein paar Jahren höflich abgelehnt.



" Christmas Fun House " steht an Parks Eigenheim im Neubaugebiet am Ortsrand, wo eine schmucke Wohnsiedlung im "traditionellen" Stil entstanden ist. Das Haus von Mr. Christmas ist äußerlich eher spärlich mit einer Eiszapfenlichterkette dekoriert, während das gegenüberliegende Haus Nummer 5 mit amerikanisch anmutendem Außenschmuck aufwartet: " Santa Clause Stops Here " steht auf einem der Schilder. Ein herausfordernder Gruß an den Profi von gegenüber? Park empfängt zur Weihnachtszeit Reporter und Fernsehteams aus aller Welt, und allen ist die "gute Story" eine "Aufwandsentschädigung" wert. Wer sie nicht zahlen will, darf wenigsten am Telefon mit ihm reden. Das Gespräch führt er - "der Tag war heute bislang so hektisch" - von seinem Bad aus.



Angefangen hat alles am 14. Juli 1993. "Ich kam nachmittags nach Hause, ich hatte einen schrecklichen Tag, ich hatte die Nase voll. Um mich ein bisschen aufzuheitern, fing ich an, mein Haus weihnachtlich zu schmücken. Ich besorgte einen Baum, ich kochte mir ein Weihnachtsessen mit Truthahn", erzählt Park. "Das machte mich so glücklich, dass ich beschloss, es jeden Tag zu machen."



Eine Viertelmillion Pfund, umgerechnet etwa 375.000 Euro, hat ihn seine Weihnachtsleidenschaft angeblich bislang gekostet. In zwölf Jahren hat er nach eigenen Berechnungen 4.380 Truthähne - einen pro Tag -, ebenso viele Flaschen Sekt und Sherry, 30.660 Portionen Truthahnfüllung, 87.600 Mince Pies , kleine Pasteten mit süßlicher Füllung, 26.280 Röstkartoffeln und 1.095.000 Rosenkohle vertilgt. Er hat sich 21.900 Geschenke gemacht und 175.000 Christmas Cracker, die berühmten englischen Knallbonbons, krachen lassen. Darüber sind 36 Herde und 42 Videorekorder kaputtgegangen.



Allerdings schwanken diese Zahlen je nach Bericht schon mal, ebenso wie Angaben dazu, wann er nun genau welchen Weihnachtssong herausgebracht hat. Denn schon seit einigen Jahren versucht Mr. Christmas, die britischen Charts zu stürmen und - so sein großer Traum - in der Weihnachtssendung von " Top of the Pops " aufzutreten. Das diesjährige Lied mit dem programmatischen Titel It's Christmas Every Day gab es auch schon letztes Jahr zu kaufen. Park ist es durchaus ernst mit seinen Hit-Ambitionen.



Was sein tollstes Weihnachtsgeschenk gewesen sei? "Das Beste, was ich mir bislang geschenkt habe, war ein BMW. 26.000 Pfund hat er mich gekostet, aber das war er mir wert. Ich habe ihn in Papier eingewickelt und mir in die Einfahrt gestellt. Klasse!" Ansonsten lebt er eher bescheiden. Vormittags arbeitet er in seinem Beruf, nachmittags feiert er Weihnachten. "Es stimmt, dass ich dafür viel Geld ausgebe", sagt er, "aber dafür spare ich an anderen Enden. Ich gehe zum Beispiel nicht in den Pub."



Das alltägliche Weihnachtsmahl hat sein Gewicht von 80 auf fast 140 Kilo wachsen lassen. Vor ein paar Jahren hat er wieder abgespeckt. "Weihnachtsabhängiger soll ‚ cold turkey' kriegen", kalauerte damals die BBC in Anspielung auf den Totalentzug von Süchtigen. Heute wiegt Park wieder unter 100 Kilo. "Das Essen ist gar nicht so ungesund", sagt er, "mit all dem Gemüse. Ich habe mir außerdem einen deutschen Schäferhund zugelegt, mit dem marschiere ich täglich fünf Meilen, und mache über 50 Sit-ups am Tag."



Seine Weihnachtsexzentrik hat Andy Park berühmt gemacht, und der Dezember ist sein Monat. Dann tritt er häufig in Radio und Fernsehen auf. Den Rest des Jahres ist es ruhiger, so dass auch ein Mr. Christmas mal Urlaub machen kann. Aber auch dann verzichtet er nicht auf seine Gewohnheiten. "Ich war neulich auf Zypern, in einem Hotel, wo ich den Leuten vorher gesagt hatte: ‚Ich komme nur, wenn ihr mir jeden Tag ein Weihnachtsessen kocht!'", erzählt er, "die fanden das ganz lustig und haben mir den Gefallen getan."



Nicht alle amüsiert Parks Weihnachtsleidenschaft. Manche vermuten, dahinter steckten vor allem wirtschaftliche Interessen. Doch er ist wirklich begeistert. "Meine Nachbarn denken, dass ich verrückt bin, dass ich wie ein Irrer klatschend um den Weihnachtsbaum laufe", sagt Park, "aber das macht mir nichts aus." Das wirkliche Weihnachten am 25. Dezember sei immer noch "etwas Besonderes", und er gehe auch stets zur Mitternachtsmesse. Gefragt nach der Bedeutung von Weihnachten wird Andy Park plötzlich ernst: "Nun, ich bin mir bewusst, dass das der Tag ist, an dem unser Herr Jesus geboren wurde. Ich bin ein religiöser Mensch, und die Tatsache, dass ich jeden Tag Weihnachten feiere, ist meine Art, das auszudrücken."



Er werde weitermachen, sagt Park, er denke überhaupt nicht ans Aufhören. Es werde ihm nicht langweilig, ganz im Gegenteil: "Ehrlich gesagt, es wird immer besser."



Wer mehr wissen will, kann sich Andy Park in Aktion auf seiner Website ansehen und seine Songs kaufen: www.mrchristmas.co.uk