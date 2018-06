Nicht selten ist das Schönste im Leben ein Vorwand. Hinter dem kann man sich verstecken. Der erlaubt es, Entscheidungen, die man aus schlechten Gründen (oder aus einem schlechten Gewissen) längst geplant hatte, mit einem Mal in (scheinbar) ansehnliche Gründe einzukleiden. Schön, dass Edmund Stoiber einen solchen Vorwand gefunden hat. Schlecht, dass er ihn gesucht hat

Seit dem Nachmittag des 31. Oktober weiß man, dass das Projekt einer Großen Koalition in schweres Fahrwasser geraten ist. Ein politischer Kerl, stand- und schussfest, aus der Union (oder, um auch dies zu sagen, der SPD), der diese Koalition für derzeit staatsnotwendig erachtet, würde daraufhin sagen: Halt, ich stelle alle privaten Pläne und kühl kalkulierten Karriereabsichten hinter die objektiven Notwendigkeiten zurück und helfe mit allen meinen Kräften, die Sache aufs richtige Gleis zu setzen.

Aber was macht unser bayerischer Riesenstaatsmann? Er macht sich aus dem Staub. Dafür könnte man eine Reihe von rationalen Gründen anführen, wenn man bereit wäre, sich auf feingehäkelte Karrieremuster zu beschränken. Erstens: Seine künftige Berliner Rolle ist ihm offenbar langsam zu eng erschienen, er hat gespürt, dass er eigentlich nicht so recht gemocht wird – und vielleicht hat er sogar erkannt, dass der Abstand zwischen einer Nummer 1 (Merkel) und einer Nummer 2 oder 3 doch so viel größer ist, dass man sich nicht einreden kann, es gäbe in Wirklichkeit zwei Nummern 1.

Zweitens: Er hat sich vielleicht an Franz Josef Strauß erinnert; der konnte schließlich auch aus München politisieren, ohne am Kabinettstisch immerzu jemanden mit "Herr Bundeskanzler!" anreden zu müssen, den er nicht recht zu achten vermochte. Drittens: Vielleicht hat er sogar erkannt, dass ein CSU-Vorsitzender, dem man in München einen Ministerpräsidenten vor die Nase setzt, den er nicht gewollt hat, ein CSU-Vorsitzender zudem, den seine eigene Partei am liebsten im preußischen Berlin frieren sähe – dass der auch bald nichts Großes mehr zu sagen hat, weder in München noch in Berlin. Und nun mag auch noch hinzukommen, dass er angesichts der akuten Turbulenzen in der SPD einer Großen Koalition ohnehin keine große Lebensdauer zumisst. Soll man also für ein, zwei Jährlein in einem gerupften Wirtschaftsministerium zu Berlin eine ganze Legislaturperiode (oder gar noch mehr) in der schönen Bayrischen Staatskanzlei drangeben?

Doch gerade der letzte Punkt führt an das wahre Problem: Die Überlebensdauer einer Großen Koalition ist kein Zufallsprodukt, ist keine Frist, die eine höhere Macht gewährt. Wenn das Berliner Projekt scheitert, dann auch deshalb, weil Leute wie Stoiber, die vor dem Risiko und der Verantwortung zurückscheuen, ihre Rest-Karriere lieber gleich in Sicherheit bringen – aus einer Angst, zu der sie selber den stärksten Grund geben. Man kann das auch Feigheit nennen. Also tun wir es doch.