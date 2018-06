Inhalt Seite 1 — Jobkiller Alkohol Seite 2 Auf einer Seite lesen

Dem Alkohol fiel Charles Kennedy nun doch zum Opfer. Am Samstagnachmittag gab er seinen Rücktritt bekannt. Der Parteichef der Liberaldemokraten sah ein, dass er nicht länger das Vertrauen seiner Fraktion im Unterhaus besaß. Eine Mehrheit hatte auf seinen Abgang gedrängt.



Dem Rücktritt vorausgegangen war ein bemerkenswertes Politspektakel. Kennedy hatte versucht, seinen Spitzenjob doch noch zu sichern, obgleich er über Jahre hinweg eine Menge getan hatte, um den Umsatz der schottischen Whiskyindustrie zu mehren. Der schottische Politiker war am Freitag an die Öffentlichkeit gegangen und hatte in einer Pressekonferenz vor den Bluthunden der Medien ein Bekenntnis abgelegt, wohl in der Hoffnung, dass man einem reuigen Sünder vielleicht doch vergeben würde. Ja, ich war ein Alkoholiker, gestand der rothaarige Schotte, doch in den vergangenen zwei Monaten war ich garantiert trocken. Kein Grund also, mich in die Wüste zu schicken.

Seine Chutzpe heimste ihm vielerorts Respekt ein. Nicht zuletzt an der Basis seiner eigenen Partei, wo man lauthals seinen Mut pries. Dabei war Kennedy von seiner Führungsmannschaft zu dem Bekenntnis vor Kameras und Mikrofonen buchstäblich geprügelt worden. Kein Wunder, denn Kennedys Alkoholismus hatte in den vergangenen zwei Jahren immer häufiger zu peinlichen Ausfällen geführt: Er verpasste wichtige parlamentarische Auftritte, hielt konfuse Reden, verhaspelte sich während des Wahlkampfes und bot, schwitzend und mit hochrotem Kopf, allzu häufig ein Bild postalkoholisierten Jammers. Dennoch gewannen die Liberaldemokraten unter seiner Führung mehr Sitze und Stimmen als je zuvor. Die Öffentlichkeit schätzte seine ruhige, gelassene Art. Kollegen und Journalisten führten dies allerdings mehr auf die Wirkung des Whiskys zurück.

Heftig getrunken, um nicht zu sagen gesoffen, wurde immer schon im Westminster Palace, dem einzigen Ort, an dem für die zahlreichen Bars selbst in puritanischsten Zeiten keine Sperrstunde galt. Ein Winston Churchill, der Gin und Whisky trinkend England zum Sieg führte, überragt auch in dieser Hinsicht Generationen von Politikern vor und nach ihm. Im Zeitalter omnipräsenter, dazu aufdringlicher Medien und Kameras lassen sich die Folgen exzessiver alkoholischer Gepflogenheiten jedoch nicht mehr verbergen.

Weshalb Charles Kennedy eine andere Seite der neuen gesellschaftlichen Realität für sich zu nutzen suchte: Er appellierte an die emotionalisierte Bekenntnis- und Opferkultur, die sich in westlichen Demokratie ausgebreitet hat. Wer sein Innerstes nach außen kehrt und sich darauf versteht, sich als Opfer zu präsentieren, darf auf Verständnis und gar Vergebung rechnen.

Seine Erklärung enthielt bezeichnenderweise den Begriff „medizinische Kondition“, gegen die er nun mannhaft ankämpfe. Das suggerierte, er sei Opfer äußerer Umstände und nicht so sehr der Lust am Saufen und der eigenen Schwäche erlegen. Die Opferkultur kennt keine persönliche Verantwortung mehr, Schuld liegt immer anderswo, außerhalb der eigenen Person. Wahrscheinlich ist es kein Zufall, dass es der Chef der Liberaldemokraten war, der sich dieser Verteidigungstrategie bediente. Seit über 80 Jahren befinden sich die Liberalen in der Opposition. Allen wohl und niemandem wehe, brauchten sie nie harte, unbequeme Entscheidungen zu treffen, konnten stattdessen Wohltaten verheißen, Verbesserungen versprechen und passten daher in den gesellschaftlichen Trend, der sich mit dem Satz „Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass“ umschreiben lässt.