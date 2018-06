Inhalt Seite 1 — Der erste WM-GAU Seite 2 Auf einer Seite lesen

Man stelle sich vor: Am 13. Juli, während des ersten WM-Spiels im Berliner Olympiastadion, tritt Brasiliens Fußball-Gott Ronaldinho in ein Rasenloch, knickt um, reißt sich das Aussenband und fällt für den Rest des Turniers aus. Die Absage der WM-Gala am 7. Juni muss Fantasien dieses Ausmasses zur Grundlage haben. Die offizielle Begründung der Fifa lautet: Aufgrund einer erneuten Analyse könne nicht garantiert werden, dass der nach der Gala notwendige neue Rasen bis zum ersten Spiel in "perfekter Spielqualität zur Verfügung" stehe.

Soweit, so schlecht. Die Fifa hat, gut vier Monate vor der Eröffnung der Weltmeisterschaft, die Notbremse gezogen. Ein teurer Tritt auf das Pedal, denn alle Verträge der angeheuerten Künstler, an der Spitze Weltstars wie Peter Gabriel und Brian Eno, müssen ausbezahlt werden. Und welch ein Auftakt für das WM-Jahr 2006: zum jetzigen Zeitpunkt kann man dies durchaus als den größten anzunehmenden Unfall bezeichnen.

Schon schießen die Gerüchte ins Kraut: Der Ticketverkauf lief schleppend. Stimmt. Das Künstlerische Konzept Hellers sei bei einer Präsentation gestern in Zürich krachend durchgefallen. Stimmt auch? Anruf bei Andre Heller in Paris. Im Hintergrund Trommelwirbel und rythmische Tanzmusik. Heller probt die Show für die Gala: "Wir lassen uns die Freude an unserer Arbeit nicht nehmen", sagt er: "Wir sind davon überzeugt, dass wir an etwas gearbeitet haben, dass einen qualitativen Quantensprung bedeutet hätte, im Vergleich zu allen bisherigen Sport-Eröffnungsveranstaltungen. Wir hätten uns mit dem Ort des Berliner Olympiastadions kritisch auseinandergesetzt und wir hatten keinen hemmungslos anhimmelnden Blick auf die Welt des Fußballs". Zur Aufführung wird das Programm jedoch definitiv nicht mehr kommen.

Eine Präsentation in Zürich jedoch habe es auch nicht gegeben: "Wir waren gestern bei der Fifa. Ich hatte Filmmaterial dabei. Geplant war eine erste Präsentation des Geprobten, eine Art optischer und akustischer Zwischenbericht. Das hat jedoch gar nicht stattgefunden, weil die Fifa vorher schon erklärt hatte, dass der Rasen nicht anwachse und die Gala daher abgesagt werden müsse. Das ist schwer zu schlucken. Man hat mir angeboten, über Südafrika zu verhandeln. Aber niemand von uns denkt daran, sich mit der WM 2010 zu beschäftigen".

Heller betont, dass das Konzept von der Fifa zuvor restlos abgesegnet worden sei. Wie anders auch hätte sich der Weltfußballverband hinreißen lassen können, das Programm für die Gala öffentlich zu präsentieren und den Kartenvorverkauf zu beginnen. Heller wirkt am Telefon deprimiert, aber gefasst: "Letztlich kann ich es sogar verstehen, dass der Fifa der Fußball wichtiger ist, als unsere künstlerischen Taten". Er habe jedoch noch nie mit einer Organisation zu tun gehabt, die es sich leisten kann, solch eine Absage finanziell "durchzuziehen".