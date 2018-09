Ob es zwischen Berlin und Moskau so vertraut wie bislang zugehen wird, ist offen. Wenn Bundeskanzlerin Angela Merkel an diesem Montag zu Gast bei Präsident Wladimir Putin ist, wollen beide Regierungschefs über den Ausbau der partnerschaftlichen Beziehungen sprechen. Mit Spannung wird erwartet, ob und wie sich Merkel von ihrem Vorgänger Gerhard Schröder - einem Duzfreund Putins - abgrenzen wird.

Die Signale sind positiv: "Die Bundeskanzlerin hat deutlich gemacht, dass sie sich auf die Begegnung mit Präsident Putin freut", hieß es am Sonntag aus Regierungskreisen. Sie schätze die offene und direkte Art Putins. Bei einem Telefongespräch vor einiger Zeit übten sich beide schon einmal kurz in der jeweiligen Sprache des anderen. Merkel und Putin trafen sich schon häufiger, zuletzt im September 2005. Die Kanzlerin kündigte an, sie wolle bei ihrem Besuch den Disput nicht scheuen. Auch das könne ein Zeichen von Freundschaft sein, sagte sie während ihrer Reise nach Amerika in Washington.

Der Moskau-Besuch steht noch unter dem Eindruck ihres Treffens mit Präsident George W. Bush, der Merkel mit den Worten beschrieb: "Sie ist smart. Sie ist fähig." Doch auch wenn Merkel eine engere Verbundenheit zu den USA sieht, will sie auch die deutsch- russische Freundschaft fortentwickeln. Allerdings gibt die Kanzlerin sich zurückhaltender als ihr Vorgänger: "Da trifft eher der Begriff der strategischen Partnerschaft zu", sagte sie in der vergangenen Woche. "Ich glaube, dass wir mit Russland noch nicht so viele Wertvorstellungen teilen wie mit Amerika."

Merkel ist die erste Regierungschefin einer führenden Industrienation, die Moskau besucht, seit Russland zum Jahresbeginn den Vorsitz der G8 übernommen hat. Deutschland ist 2007 an der Reihe und will sich abstimmen. Auf der Tagesordnung stehen außerdem Themen wie der Atomstreit mit Iran, die Entwicklung im Nahen Osten und die Energieversorgung. Merkel will auch den Tschetschenien-Konflikt ansprechen.

Die Kanzlerin wird auch fragen, wie sich der Umgang mit zivilen Gruppen entwickelt und wie Putin die Wahlen in der Ukraine und in Weißrussland im März beurteilt. Merkel räumte ein, dass ihr die neuen Gesetze zur schärferen Kontrolle von Zivilgruppen "Sorgen machen". Sie warnte allerdings davor, in Russland die gleichen Maßstäbe anzulegen wie in Deutschland.

Immerhin: Merkel wird sich auch mit Vertretern von Menschenrechtsorganisationen treffen. Schröder hatte das immer vermieden. So will sich die Kanzlerin ein Bild von der Demokratieentwicklung verschaffen. Die Regierung in Moskau beschwor vor dem Treffen "die Kontinuität bei der Entwicklung einer strategischen Partnerschaft". Ein Kreml-Sprecher rief zur getreuen Fortsetzung aller deutsch-russischen Projekte von der Ostseepipeline bis zum "Petersburger Dialog" auf.