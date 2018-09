Inhalt Seite 1 — Pistazien oder Nuggets Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Hilflosigkeit des Westens angesichts der iranischen Gefahr spiegelt sich augenfällig in den Zeitungskommentaren dieses Freitags wieder. Die mit Teheran verhandelnden EU-Staaten haben klargestellt, dass sie nun ebenfalls die Sache vor den UN-Sicherheitsrat bringen möchten – würden sie etwas anderes sagen, nachdem Iran das ihnen zugesicherte Moratorium für Urananreicherung gebrochen hat, dann könnte dies nur als Verlust der Selbstachtung ausgelegt werden. Die Financial Times Deutschland indessen kommentiert, dem iranischen Präsidenten „dürfte jetzt klar sein, dass er nicht völlig ungehindert nach der Bombe wird greifen können.“ Als wenn sich das Regime durch so etwas beeindrucken ließe!

Der Kommentator setzt fort: „ Mag sein, dass das Land darauf vertraut, dass Russland und China eine Resolution und Sanktionen im Sicherheitsrat verhindern werden. Doch je härter sich Iran zeigt, desto mehr wird im Westen die Bereitschaft zu weiteren Schritten wachsen.“ Wie soll man dieses verstehen? An „Bereitschaft“ hat es dem Westen bislang nicht gefehlt, sondern an Optionen, die Erfolg versprachen.

Unscharf bis zur Unrichtigkeit wiederum ist die Einschätzung, die an diesem Freitag in der Süddeutschen Zeitung zu lesen ist. Dass Teheran die Anreicherungsarbeit in Natanz wieder aufnimmt, veranlasst den Kommentator zu dem Satz „Iran stellt sich außerhalb der Regeln, die zur Kontrolle der Atomwirtschaft aufgestellt wurden.“ Falsch. Das Moratorium war nur eine diplomatische Verabredung. Die „Regeln“, nämlich der Atomwaffensperrvertrag, erlauben die Anreicherung sehr wohl.

Aber was soll nun getan werden? Das ist das große Rätsel. Die SZ glaubt: „Nur wenn die vernunftbegabten Kräfte in Iran die Gefahr einer ökonomischen Isolation erkennen, besteht die Hoffnung, dass der Druck wächst und vielleicht sogar Ahmadi-Nedschad in seiner Radikalität Einhalt geboten wird.“ Das ist freilich sehr ungewiss, und Sanktionen sind wiederum mit einem eigenen Risiko verbunden, wie das Handelsblatt weiß, denn sie könnten bewirken, „dass die internationale Staatengemeinschaft die Kontrolle über das Geschehen in Iran verliert, wenn irgendwann auch keine IAEA-Inspektoren mehr vor Ort sind. Zur Erinnerung: Justiziabel ist das iranische Vorgehen noch immer nicht. Denn das Recht zur Urananreicherung sieht der Atomwaffensperrvertrag explizit vor. Nur: Es darf alleine friedlichen Zwecken dienen, und eben das nimmt man Iran nicht ab. Es steht also Rechtsanspruch gegen Misstrauen, Vertrag gegen Verdacht.“

Das ist schon wahr, doch was das Handelsblatt als Option anbietet, ist in Wahrheit keine: „Die drei EU-Staaten ... sollten jetzt in den Hintergrund treten und das Feld der IAEA überlassen, die zuständig ist. Sie muss weiterverhandeln, vor Ort beobachten, dafür sorgen, dass mehr Länder eindeutig von Iran abrücken. Gleichzeitig muss alles darangesetzt werden, den Spuk des Herrn Ahmadinedschad zu beenden. Seine Probleme im Inneren, die Vielzahl seiner Gegner geben Anlass zur Hoffnung – wenn ihm nicht westliche Überreaktion aus der Klemme hilft.“ Das klingt wie Selbstmord aus Angst vor dem Tod. Stimmt schon, die IAEA- Inspekteure haben mit ihrer geduldigen, halb diplomatischen und halb detektivischen Arbeit viel erreicht, aber wenn neben ihnen kein politischer Druck wirkt, dann kann Teheran mit ihnen spielen wie die Katze mit der Maus.