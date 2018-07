Bei ihren Atomwaffen hielten sich die Franzosen bislang strikt an die Regel: Niemals darüber reden, immer daran denken. Das Thema ist tabu und unterliegt einer derart strikten Geheimhaltung, dass jede öffentliche Diskussion als Sakrileg gilt. So ist die Aufregung groß, dass Staatspräsident Chirac jüngst bei seinem Besuch der atomaren Marinebasis auf der Halbinsel Crozon im äußersten Westen der Bretagne eine große Grundsatzrede über die " dissuasion nucléaire " (nukleare Abschreckung) hielt. Zum letzten Mal hatte Chirac 2001 öffentlich über die französischen Atombomben gesprochen. Zum nahenden Ende seiner Amtszeit 2007 griff er bekannte französische Positionen wieder auf, allerdings mit vier bemerkenswerten Präzisierungen.

Erstmals erwähnte der Staatspräsident neue Gefahren durch Regionalmächte, die mit Massenvernichtungswaffen die Vitalinteressen Frankreichs bedrohen können. Zudem definierte er diese Vitalinteressen als "Integrität unseres Territoriums, Schutz unserer Bevölkerung und freie Ausübung unserer Souveränität" – wobei er überraschenderweise auch die "strategische Versorgung" Frankreichs sowie "die Verteidigung alliierter Staaten" mit einschloss. Drittens sprach Chirac von einer neuen Flexibilität in der nuklearen Abschreckung mit präziseren Waffen, die nicht mehr auf totale Zerstörung ausgerichtet sind, sondern begrenztere Angriffe gegen Herrschaftszentren oder Wirtschaftszonen ermöglichen; doch den Einsatz von Atomwaffen zu militärischen Zwecken schloss er weiterhin strikt aus. Und mit seinem abschließenden Plädoyer für eine Integration der französischen Atommacht in die gemeinsame europäische Verteidigungspolitik wollte er Befürchtungen vor einem neuen französischen Alleingang begegnen. Denn weil Frankreich seine Nuklearwaffen als ein "unverzichtbares Element der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik" begreife, müsse man endlich über eine gemeinsame europäische Abschreckungsdoktrin nachdenken.

Das hatte Chirac bereits 1995 gefordert, aber er war damals von den europäischen Nachbarn zurückgewiesen worden, die darin eine Absetzbewegung aus der Nato sahen. Mittlerweile jedoch hat sich Frankreich, das in den sechziger Jahren aus den militärischen Strukturen der Nato ausgetreten war, wieder so weit in die atlantische Allianz integriert, dass die Gefahr eines französischen Separatismus weitgehend eingedämmt ist.

Während das Ausland sehr erregt und kritisch auf Chiracs Erklärungen reagiert und schon die Hand des Präsidenten auf dem roten Knopf zu sehen glaubt, zeigen sich französische Militärexperten wenig überrascht. So meint der auf Abschreckungspolitik spezialisierte Verteidigungsexperte Bruno Tertrais von der Pariser Fondation des Recherches Stratégiques: "Wir sind nicht erstaunt, dass Chirac zum Ende seiner Präsidentschaft die bekannten Grundsätze der französischen Sicherheitspolitik nochmals bekräftigt." Chirac wolle jetzt eine Debatte unter den Europäern anstoßen, um die bestehende gemeinsame Verteidigung auf neue Gefahren auszurichten und Frankreichs Rolle darin zu betonen. Im Gegensatz zu voreiligen Befürchtungen habe Chirac keinerlei isolationistische Positionen bezogen, sondern vielmehr die Europäer aktivieren wollen. Zugleich hält Tertrais die Verteidigungsdoktrinen von Frankreich und den USA für einander viel ähnlicher als oft vermutet: "Beide haben sich längst auf neue Gefahren eingestellt".

Doch der Unterschied bleibt, dass weder die Briten noch die Amerikaner in jüngster Zeit so demonstrativ über ihre atomaren Vernichtungskapazitäten gesprochen haben. Weil Chiracs Auftritt schon seit Monaten geplant war, sieht man in Frankreich keinen direkten Bezug zur aktuellen Iran-Krise. Allfällige Erklärungen kursieren, dass der angeschlagene Chirac mit dem Tabu-Thema noch einmal präsidentielle Stärke zeigen will. Mit Sicherheit aber möchte Chirac einen unverrückbaren Pflock einschlagen, damit die innenpolitischen Diskussionen über die Militärausgaben nicht dazu führen, das Nuklearbudget in Frage zu stellen. Denn es ist vor allem der Rivale und Präsidentschaftsbewerber Nicolas Sarkozy, der seit langem auf eine Reduzierung der Ausgaben drängt. Knapp zehn Prozent des jährlichen Militärbudgets, das 2006 insgesamt 37 Milliarden Euro beträgt, werden für die Atomwaffen verwendet. "Das in Frage zu stellen, wäre unverantwortlich," so Chirac. Selbst Feinde des Präsidenten gestanden gestern freimütig, dass Chirac mit seiner Atomrede seinen überzeugendsten Auftritt seit langem hatte.