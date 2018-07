Inhalt Seite 1 — Wenn die Fünf ein Signal ist Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Stimmung steigt in Deutschland, doch eine Krise bleibt. Die der Arbeitslosigkeit nämlich. Wieder haben die Nürnberger Verwalter der Not mehr als fünf Millionen von ihnen gezählt. Wieder gibt es in Wahrheit mehr als sechs Millionen Bürger, die eine marktgängige Stelle brauchen.

Mit der Monatszahl aus Franken verhält es sich ein wenig wie mit den Gewinnzahlen der großen Aktiengesellschaften. Die Analysten hegen bestimmte Erwartungen, werden diese übertroffen, herrscht Freude. Werden sie unterschritten, geht der Markt bergab, egal wie hoch der Gewinn auch ist.

Tatsächlich hat lange niemand die "Fünf" am Anfang der siebenstelligen Horrorzahl erwartet. Nun ist sie gekommen. Die Gründe sind außerordentlich: Die Kälte schließt die Baustellen, und eine Vielzahl von Frühverrentungen lässt die Zahl weiter nach oben schießen. Das ist kein Zeichen gegen einen bevorstehenden Aufschwung. Die Investitionsstimmung in der Industrie bleibt gut, die Konsumenten sind nicht mehr so skeptisch wie in den vergangenen Jahren, und der Export brummt weiter.

Man könnte die Fünf also vergessen, weil sie ökonomisch so wenig aussagt. Doch die politisch-öffentliche Debatte lässt das nicht zu. Das Aufregungsspiel funktioniert nun einmal anders. Und in dem Fall ist das auch gut so. Denn ob 4,9 oder 5,1 – Deutschland hat ein gigantische Arbeitslosenproblem und wird es auch dann noch haben, wenn die Wirtschaft tatsächlich wieder mit einiger Kraft wächst.

Und doch haben die meisten Politiker der großen Koalition zuletzt so getan, als müsse man nur auf den Aufschwung warten oder ihn ein bisschen unterstützen – das verziehe sich das Arbeitslosengespenst von allein. Hinter dieser Haltung steht die Hoffnung von Bürgern und (vor allem links-mittigen) Politikern, man müsse sich den Ärger ernster Reformen nicht weiter antun. Man müsse nur die rot-grünen Gesetze ihre Wirkung entfalten lassen.

Sie haben leider nichts verstanden und nichts mitgenommen aus der zehnjährigen Reformdebatte in Deutschland. Mit enormer Anstrengung hat das Land einige Hindernisse aus dem Weg geräumt, hat den Arbeitsmarkt ein wenig flexibilisiert, neue Anreize zur Jobaufnahme geschaffen, die Kreditkrise der Banken gemeistert und die Lohnstückkosten ein wenig zurückgefahren.