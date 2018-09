Die Süddeutsche Zeitung mag es an diesem Donnerstag poetisch und nennt das, was am Vortag in dröger Ökonomensprache verkündet wurde, "Merkels Frühling". Um dann ihr Bild gleich wieder zu zerstören: "Ein Frühling allerdings, der wahrscheinlich von kurzer Dauer sein wird."



Da ist er wieder, der deutsche Pessimismus. Obwohl Wirtschaftsminister Michael Glos eine Wachstumsprognose von 1,4 Prozent für dieses Jahr verkündete. Das ist deutlich mehr, als die Fachleute noch im Herbst vorhersagten. Damals traute der Sachverständigenrat der deutschen Volkswirtschaft gerade mal ein Prozent Wachstum zu. Doch nun ist den Kommentatoren das, was Glos ankündigt, viel zu wenig - und helfen, so schreiben sie, wird's trotzdem nichts.



Ein Beispiel? Schreibt die Leipziger Volkszeitung : "Ohne echte Strukturmaßnahmen auch im Sozialbereich wird das in Genshagen von Rot-Schwarz beschlossene Wachstumspaket wirkungslos bleiben. Mit der Folge, dass weniger investiert wird, weniger Jobs entstehen und letztlich wieder weniger konsumiert wird. 2006 wird dann in die Geschichte eingehen als das goldene Jahr vor dem großen Abschwung." Diese Rechnung machen viele auf: Das Konjunkturprogramm des Jahres 2006 minus drei Prozent mehr Mehrwertsteuer im Jahr danach ergibt einen ausgebremsten Aufschwung und eine verlängerte Krise. Möglich ist das, zwingend nicht.



Denn in der Wirtschaft ist die Stimmung gut. Chefvolkswirte der Banken und Wirtschaftswissenschaftler überbieten einander mit Wachstumsprognosen und schreiben schon eine Zwei vor das Komma. Die Zukunftserwartungen der Unternehmen sind so positiv wie seit elf Jahren nicht mehr. Schreibt die Financial Times Deutschland : "Man stelle sich vor: Es ist Aufschwung in Deutschland - aber keiner merkt's. Zumindest im Kreise der Bundesregierung scheinen die erfreulichen Fakten jedenfalls noch nicht angekommen. Von Amts wegen verbreitet der Wirtschaftsminister in seiner Konjunkturprognose stattdessen ganz unverdrossen eine zunehmend weltfremde Einschätzung der Zukunft. (...) Was soll das? Eine gewisse Zurückhaltung auch angesichts guter, ja spektakulär guter Wirtschaftsdaten zahlt sich mittelfristig aus. Mit Wachstumsprognosen von weniger als 1,5 Prozent verfällt die Regierung aber ins glatte Gegenteil."



So recht mag man dem Braten trotzdem nicht trauen. Ein ums andere Jahr hoffte das Land darauf, dass es doch aufwärts gehen müsse und wurde jedes Mal betrogen. Dafür stieg die Zahl der Arbeitslosen. Auch die Kanzlerin sprach noch vor wenigen Monaten von der schwersten Krise der Nachkriegszeit. Plötzlich soll alles anders sein. Wer kommt da mit?



Alles eine Frage der Psychologie, erklärt das Handelsblatt : "Für jede Volkswirtschaft gilt das Gleiche wie für ihre Unternehmen: Ohne Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten geht gar nichts. Die Binnenkonjunktur eines entwickelten Industrielandes folgt zum Teil einer selffulfilling prophecy : Die Wirtschaft wächst, wenn wir alle davon überzeugt sind, dass sie wachsen wird."



Letztlich wird sich die Frage, wie sich die Lage entwickeln wird, also am Selbstvertrauen der Bundesbürger entscheiden. Die haben in den vergangenen Jahren klammheimlich und ohne staatliche Mithilfe die Volkswirtschaft erneuert, haben auf Leistungen ihrer Arbeitgeber verzichtet, Arbeitszeiten flexibilisiert und verlängert, haben dadurch die Lohnkosten niedriger gehalten als die meisten anderen westlichen Industriestaaten. Doch vor zu viel Optimismus scheuen sie - gebrannte Kinder - zurück. Insofern könnte sich die Strategie der Regierung, ihre Prognose niedrig zu halten, als klug herausstellen. Nicht, weil bei größerem Wachstum der politische Erfolg der Kanzlerin umso größer wäre. Sondern weil sie die Stimmung der Bürger trifft. Die wissen sehr genau, dass ein Aufschwung verdient sein will.